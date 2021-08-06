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В Польше задержали крупнейшую группу нелегалов

Фото Пограничная служба Польши

На границе Польши и Беларуси задержана самая большая в истории группа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в четверг, 5 августа.

«Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.

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Среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.

Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины.

Нелегальные мигранты (41 мужчина, восемь женщин и 13 детей) будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

korrespondent.net

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