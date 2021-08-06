В Польше задержали крупнейшую группу нелегалов

Фото Пограничная служба Польши

На границе Польши и Беларуси задержана самая большая в истории группа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в четверг, 5 августа.

«Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.