Оппозиция призывает отстраниться от переговоров по БелАЭС

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

Представители литовской оппозиции призвали министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса отстраниться от переговоров ро доступу на территорию Литву электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, иначе они намерены начать сбор подписей под интерпелляцией министру.

Они также считают необходимым вовлечение президента Гитанаса Науседы.

«Сегодня у нас имеется парадоксальная ситуация, когда по непонятным причинам министр энергетики Ж. Вайчюнас защищает позицию, которая неблагоприятна для Литвы, а также, кажется, активно ищет способы открытия пути коммерческим потокам белорусской электроэнергии через территорию Литвы. К такому положению нельзя относиться терпимо, поэтому Ж. Вайчюнас должен быть срочно заменен на переговорах», – заявил на пресс-конференции в понедельник представитель оппозиционных консерваторов Жигимантас Павилёнис.

«Если не будет услышан этот призыв, я полагаю, что с коллегами в сейме мы начнем собирать подписи под интерпелляцией ему», – сказал депутат.

По словам представителей оппозиции, переговорщики Литвы не реализуют стремление ограничить доступ электроэнергии с БелАЭС в страны Балтии и другие страны ЕС.