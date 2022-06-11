Орбан об обороне Украины: Букмекеры не дают больших шансов на победу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина имеет право защищаться от российского вторжения, усомнившись при этом в результативности защиты. При этом он выступил против санкций в отношении России, заявив, что нужно говорить «голосом мира». Об этом он сказал в интервью одной из венгерских радиостанций, сообщает в пятницу, 10 июня, Telex.
«Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу», — сказал Орбан.
Вопрос, по словам Орбана, заключается в том, как отреагирует Европа и какие предложения она внесет для решения.
«Проблема в том, что почти никто в Европе не говорит голосом мира. Мы должны говорить голосом мира», — сказал он.
Венгерский премьер также выразил убежденность в том, что Евросоюз должен медленно менять свою стратегию, потому что, если вслед за нефтью введут ограничения на газ, это будет иметь серьезные последствия.
По его словам, война в Украине только частично ведет к росту цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.
«Мы должны финансировать мир, а не войну», — сказал Орбан, добавив, что есть деловые круги, заинтересованные в затянувшейся войне, и упомянул миллиардера Джорджа Сороса, которого он назвал «зачинщиком войны».
Напомним, несколькими днями ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он решительно, а иногда жестко просит партнеров о поддержке. Венгерский спикер считает, что «здесь какая-то личная психическая проблема». В ответ МИД Украины попросил у спикера парламента Венгрии справку о психическом здоровье.korrespondent.net