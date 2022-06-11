Орбан об обороне Украины: Букмекеры не дают больших шансов на победу

Вопрос, по словам Орбана, заключается в том, как отреагирует Европа и какие предложения она внесет для решения.

«Проблема в том, что почти никто в Европе не говорит голосом мира. Мы должны говорить голосом мира», — сказал он.

Венгерский премьер также выразил убежденность в том, что Евросоюз должен медленно менять свою стратегию, потому что, если вслед за нефтью введут ограничения на газ, это будет иметь серьезные последствия.

По его словам, война в Украине только частично ведет к росту цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.

«Мы должны финансировать мир, а не войну», — сказал Орбан, добавив, что есть деловые круги, заинтересованные в затянувшейся войне, и упомянул миллиардера Джорджа Сороса, которого он назвал «зачинщиком войны».

Напомним, несколькими днями ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он решительно, а иногда жестко просит партнеров о поддержке. Венгерский спикер считает, что «здесь какая-то личная психическая проблема». В ответ МИД Украины попросил у спикера парламента Венгрии справку о психическом здоровье.