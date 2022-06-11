Процессы в Финляндии и Латвии повысили стоимость электроэнергии на 41%

Финляндия частично ограничила импорт электроэнергии из России в конце апреля, а коммерческие потоки электроэнергии между двумя странами были полностью прекращены в середине мая, что совпало с ремонтом первого реактора на АЭС Олкилуото, который продлится до середины июня. Кроме того, в Финляндии сократилось производство на ветряных установках.

«Все эти причины привели к 67-процентному росту цен на электроэнергию в Финляндии, где в апреле цены были ниже, чем в Швеции, и падению экспорта в страны Балтии примерно на треть. Страна даже начала импортировать электроэнергию из Стран Балтии: если с начала этого года Финляндия импортировала из Эстонии чуть менее 1 гигаватт-часа энергии, то только в мае она импортировала около 19 гигаватт-часов», — отметил Варанавичюс в пресс-релизе.

Еще одной причиной роста цен на электроэнергию стало сокращение вдвое производства электроэнергии на ГЭС в Латвии в мае.

В Литве средняя цена на электроэнергию на минувшей неделе выросла на 15,2% — до 185,9 евро за МВтч, в Латвии – на 14,5% — до 182,9 евро, в Эстонии – она снизилась на 1%. до 149,6 евро.

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