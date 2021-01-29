Оригинальное написание имен: возможно решение в этом году

«Мне и председателю Государственной комиссии по литовскому языку удалось найти пути решения, которые соответствуют и потребностям защиты государственного языка, и потребностям нацменьшинств, и я надеюсь, что мы в ближайшее время, еще на весенней сессии (Сейма. – Ред.), вернемся к этому вопросу. Хочется надеяться, что во время этого срока полномочий, а может, в первый год, нам наконец удастся принять закон», – сказала Э. Добровольска.

Политик польского происхождения говорит, что, если такая возможность будет создана и для нацменьшинств, она сама ею воспользуется.

«Я обязательно воспользуюсь такой возможностью, тем более что это очень важный вопрос идентичности для нацменьшинств. Например, лично я закончила польскую гимназию, то есть 12 лет я писала свое имя как Ewelina. Сейчас, в соответствии с правовыми актами, я пишу в литовской форме», – сказала она.

Э. Добровольска, которая раньше представляла в судах желающих изменить написание имен и фамилий в документах, все же говорит, что, как показывает ее опыт, такие изменения были бы наиболее актуальными для тех, у кого супруг – иностранец, или для людей с двойным гражданством, так как именно они составляют большинство желающих получить оригинальное написание имени или фамилии в документах.

«Именно эти люди, которые мобильны, у которых обязательства перед разными государствами, будут активнее других этим пользоваться, так как более 95% моих дел (в судах. – Ред.) касались смешанных семей, а не нацменьшинств», – отметила она.

Кроме того, министр надеется в этом году представить Сейму новый закон о нацменьшинствах.

«С 2010 года у Литвы нет закона о национальных меньшинствах. Хотя в программе этого правительства и нет точных законов, но этот вопрос действительно вернется, и я бы хотела надеяться, что в этом году мы увидим проект этого закона уже в Сейме. Его подготовила рабочая группа при Департаменте по делам нацменьшинств, которую мне довелось возглавлять. В ближайшее время он должен отправиться в Министерство юстиции, которое его окончательно согласует с общинами и другими министерствами, а через правительство представит Сейму. Хотелось бы верить, что депутаты наконец решат эти проблемы», – сказала она в интервью BNS.

По ее словам, в этом проекте удалось найти баланс между защитой государственного языка и регламентацией лингвистических прав нацменьшинств.

«Я думаю, что, решив эту проблему, мы сможем ответить на многие вопросы. Ну и, конечно, параллельно должен быть пересмотрен конституционный закон о государственном языке», – сказала Э. Добровольска.

Этот закон, по ее утверждению, позволит решить вопросы написания топонимов, употребления родного языка в публичных местах.

«Хотелось бы верить, что мы сможем наконец принять этот закон, закрыть эту тему и защититься от политических манипуляций, которые часто рождаются во время выборов», – сказала министр.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ