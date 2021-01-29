Субсидии за простои: ожидаются изменения

«Пожалуй, эта самая дорогая мера из тех, что предоставили во время первого карантина. В планах нет ее возобновления. По крайней мере в том объеме, который был, точно нет. Может ли быть другая мера для сохранения рабочих мест, посмотрим», – сказал замминистра в комитете Сейма по аудиту.

В прошлом году субсидии выплачивались не только в период карантина, но и еще 6 месяцев после него, а в этом году – только один месяц после карантина и во время него.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что в прошлом году 25 тыс. компаний страны отправили в простои около 232 тыс. работников, а субсидии после простоев получали почти 260 тыс. человек. По ее словам, основную часть субсидий за простои в прошлом году получили люди, задействованные в торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничном, ресторанном бизнесе, в сфере транспорта и туризма.

По ее словам, за январь и февраль за простои планируется выплатить около 100 млн евро, а в этом году в бюджете на эти цели предусмотрено 180 млн евро.

Между тем Государственная инспекция по труду ужесточает контроль за простоями и будет штрафовать недобросовестных работодателей. Как сообщается, наиболее частые нарушения, о которых стало известно, связаны с тем, что сотрудники, которые были отправлены в простой, вынуждены выходить на работу. Им вовремя не платят заработную плату, а рабочие графики меняют без их ведома и согласия.

Информация «ЛК», BNS