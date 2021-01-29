Субсидии за простои: ожидаются изменения

За отправленных в простой в прошлом году работников и вернувшихся после карантина Литовское государство выплатит 820 млн евро субсидий, сообщает BNS. Основная их часть – 630 млн евро – будет выплачена работникам, вернувшимся из простоев, еще 190 млн евро – находившимся на карантине.
Субсидии выплачиваются, чтобы компании сохраняли рабочие места. В этом году на это планируется выделить значительно меньше – 180 млн евро.
Вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что субсидии возвращающимся из простоев работникам были одним из самых дорогих средств помощи и в этом году оно не будет продлено.
«Пожалуй, эта самая дорогая мера из тех, что предоставили во время первого карантина. В планах нет ее возобновления. По крайней мере в том объеме, который был, точно нет. Может ли быть другая мера для сохранения рабочих мест, посмотрим», – сказал замминистра в комитете Сейма по аудиту.
В прошлом году субсидии выплачивались не только в период карантина, но и еще 6 месяцев после него, а в этом году – только один месяц после карантина и во время него.
Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что в прошлом году 25 тыс. компаний страны отправили в простои около 232 тыс. работников, а субсидии после простоев получали почти 260 тыс. человек. По ее словам, основную часть субсидий за простои в прошлом году получили люди, задействованные в торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничном, ресторанном бизнесе, в сфере транспорта и туризма.
По ее словам, за январь и февраль за простои планируется выплатить около 100 млн евро, а в этом году в бюджете на эти цели предусмотрено 180 млн евро.
Между тем Государственная инспекция по труду ужесточает контроль за простоями и будет штрафовать недобросовестных работодателей. Как сообщается, наиболее частые нарушения, о которых стало известно, связаны с тем, что сотрудники, которые были отправлены в простой, вынуждены выходить на работу. Им вовремя не платят заработную плату, а рабочие графики меняют без их ведома и согласия.
Информация «ЛК», BNS