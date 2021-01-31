Перепись населения: важен национальный состав

С января в Литве стартовала перепись населения и жилья, которую проводят раз в десять лет. В этом году из-за пандемии она проходит иначе, а именно на основе административных источников. Данные получат из различных государственных регистров и информационных систем. Переписчики не будут приходить к гражданам.

Однако есть угроза тому, что всеобщая перепись не учтет должным образом национальный состав страны. Принадлежность человека к тому или иному нацменьшинству может быть проигнорирована, поскольку большая часть литовцев не указывает свою национальность в государственных регистрах. Поскольку указание национальности даже в паспортах стало необязательным, возникла манипуляция данными.

Из-за этого перепись может отразить неверную картину национального состава страны. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день 33 тысячи жителей Литвы числятся лицами без национальности, что составляет 1,1 проц. всего населения Литвы. Плюс, 13,5 тыс. человек в Вильнюсе не указали своей национальности – соответственно 2,7 проц. жителей литовской столицы. Новая перепись населения может только увеличить число людей без национальности. Кроме того, есть вероятность, что нынешняя перепись не отразит реальные данные по стране.