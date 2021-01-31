Перепись населения: важен национальный состав

С января в Литве стартовала перепись населения и жилья, которую проводят раз в десять лет. В этом году из-за пандемии она проходит иначе, а именно на основе административных источников. Данные получат из различных государственных регистров и информационных систем. Переписчики не будут приходить к гражданам.
Однако есть угроза тому, что всеобщая перепись не учтет должным образом национальный состав страны. Принадлежность человека к тому или иному нацменьшинству может быть проигнорирована, поскольку большая часть литовцев не указывает свою национальность в государственных регистрах. Поскольку указание национальности даже в паспортах стало необязательным, возникла манипуляция данными.
Из-за этого перепись может отразить неверную картину национального состава страны. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день 33 тысячи жителей Литвы числятся лицами без национальности, что составляет 1,1 проц. всего населения Литвы. Плюс, 13,5 тыс. человек в Вильнюсе не указали своей национальности – соответственно 2,7 проц. жителей литовской столицы. Новая перепись населения может только увеличить число людей без национальности. Кроме того, есть вероятность, что нынешняя перепись не отразит реальные данные по стране.
Понятно, что сокращение количества представителей национальных меньшинств в Литве может отразиться на многих сферах жизни нацменьшинств, включая образование на родном языке, финансовую поддержку общественных национальных организаций, проведение культурных мероприятий и проч. Ведь именно численность живущих в каждом самоуправлении представителей нацменьшинств определяет, нужны ли школы, детские сады с родным языком обучения.
С 15 января по 17 февраля 2021 г. (есть вероятность, что опрос будет продлен еще на две недели) Департамент статистики проводит специальный электронный опрос для получения достоверной информации, сколько национальностей проживает в Литве, какую религию исповедуют, сколькими языками владеют и т.д.
Принять участие в электронном опросе можно по ссылке https://surasymas.stat.gov.lt/
Здесь вы можете указать свою национальность, вероисповедание, родной язык.
Опрос займет чуть больше минуты, но от него может зависеть будущее национальных меньшинств в Литве. Ведь человек, не указавший свою национальность, может автоматически стать представителем титульной нации или вообще лицом без национальности.
«Это важный этап для национальных меньшинств, – считает европарламентарий Вальдемар Томашевский. – Поэтому к этому вопросу надо подойти со всей ответственностью. Мы обращаемся к представителям национальных меньшинств, чтобы они активно участвовали в заполнении этой анкеты. Параллельно Союз поляков Литвы по собственной инициативе организует общественную акцию по альтернативной переписи населения в Вильнюсском районе, чтобы опрос стал более достоверным. Думаю, что о такой инициативе должны подумать и другие национальные меньшинства, потому что она очень важна».
Информация ЛК