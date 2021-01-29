Помощь бизнесу

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Предприятия, пострадавшие от ограничений пандемии, могут подавать заявку для получения субсидий. Это можно сделать на сайте Государственной налоговой инспекции.

Общая сумма нового пакета поддержки составляет 150 миллионов евро. Эта помощь предназначается компаниям, оборот которых упал или упадет как минимум на 30% в период с 1 ноября по 31 января по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов. Субсидии таким компаниям составят до 25% от подоходного налога (GPM), уплаченного в 2019 году. Более подробная информация – на сайте Налоговой инспекции.

Помимо этого, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что в данный момент обсуждается возможность помощи не только предприятиям, но и самозанятым людям. Субсидии для самозанятых также будут привязаны к уплаченному подоходному налогу.