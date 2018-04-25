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Виленский Вестник,Общество

Мэрия Вильнюса приглашает жителей , очистить дворы от осенних листьев

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Хотя погода в октябре была похожа на летнюю, падающие листья напоминают, что уже середина осени. Только за сентябрь собрано почти 900 тонн опавших листьев, сообщает Вильнюсское самоуправление.

 «Мы заботимся о безопасности передвижения пешеходов и велосипедистов, поэтому регулярно собираем листья с тротуаров и велосипедных дорожек», — отметил руководитель отдела по упорядочению города и окружающей среды Вильнюсского городского самоуправления Гинтарас Руновичюс.

Этой осенью три компании приводят в порядок осенний город: «Mano aplinka», «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» и «Stebulė». Листья собирают в крупные мешки и вывозят на площадки для компостирования.

Муниципалитет приглашает жителей Вильнюса, желающих очистить свой общий двор от осенних листьев, связаться с отделом по упорядочению города и окружающей среды и договориться о доставке больших мешков и вывозе собранных листьев.

Если жители самостоятельно управляют общей территорией, они должны сами убрать опавшие листья.

Собранную листву нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов или сжигать. Жители, которые не имеют возможности компостировать такие отходы в пределах границ своего собственного участка, могут привезти собранные листья на участки для компостирования зеленых отходов, адреса которых размещены на сайте самоуправления.

Как сообщает Вильнюсское самоуправление, в столице листва будет собрана и вывезена до 15 декабря.

Сжигание садовых отходов юридически регламентировано, а нарушителям грозит штраф в размере до нескольких сотен евро. Нередко люди, сжигающие садовые отходы, думают, что такой костер не представляет никакой угрозы, однако, к сожалению, практика свидетельствует о другом. При сильном ветре даже маленький костер может стать причиной большого пожара.

По словам представителей Министерства охраны окружающей среды, частота нарушений, связанных с утилизацией садовых отходов, зависит от сезонности и погодных условий. В теплое время года садовые отходы сжигают чаще — в дождливое, соответственно, реже.

В 1999 году был издан закон, согласно которому костры можно разводить только в специально отведенных для этого местах. Растительные остатки запрещается сжигать на территории больших или маленьких городов. Помимо этого, мангал, открытый очаг или коптильня должны стоять так, чтобы не пострадали трава, рядом стоящие деревья или кустарники, а также, чтобы были соблюдены все правила пожарной безопасности.

Вместе с растительными отходами запрещено сжигать какие-то бытовые, промышленные и другие отходы, а сам процесс сжигания должен все время оставаться под наблюдением. Тлеющий костер необходимо залить водой или присыпать песком.

За несоблюдение правил безопасности при сжигании сухой травы, веток, сена и другого мусора грозит штраф в размере от 30 до 230 евро. Штраф за то же самое для юридических лиц несколько выше – от 60 до 300 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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