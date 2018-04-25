  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Осторожно: чешский официант

Подробнее...
default image
В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Подробнее...
default image
Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Подробнее...
default image
Литва и Украина подписали соглашение по кибербезопасности

Подробнее...
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
default image
Аварийно остановлена работа Achema, произошел выброс загрязнений

Подробнее...
default image
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Подробнее...
default image
В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Подробнее...
default image
Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

Подробнее...
default image
Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Подробнее...
default image
После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Подробнее...
default image
Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Осторожно: чешский официант

Фото pixabay.com

Законодательство Чехии не предусматривает штрафных санкций за попытки дискриминационного подхода при выставлении счета иноязычным клиентам.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в последнее время участились жалобы со стороны туристов на то, что им порой приходится переплачивать только лишь за то, что они говорят на иностранном языке.

Инспекторы, решившие отреагировать на подобные сигналы, зафиксировали на днях как минимум 8 случаев, когда иностранным клиентам выставлялись счета с завышенными суммами.

«В ходе контрольных закупок покупателю, говорившему по-русски, был выставлен счет на 100 крон больше, чем полагалось, а тем, кто говорил по-английски, на 132 кроны», сообщили собкору АЗЕРТАДЖ в Национальной торговой инспекции, добавив при этом, что зачастую в счет русскоговорящим клиентам недобросовестные официанты включали плату за чаевые, которые не были обозначены в чеках, выставляемых своим соотечественникам.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600