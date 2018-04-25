Осторожно: чешский официант

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Законодательство Чехии не предусматривает штрафных санкций за попытки дискриминационного подхода при выставлении счета иноязычным клиентам.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в последнее время участились жалобы со стороны туристов на то, что им порой приходится переплачивать только лишь за то, что они говорят на иностранном языке.

Инспекторы, решившие отреагировать на подобные сигналы, зафиксировали на днях как минимум 8 случаев, когда иностранным клиентам выставлялись счета с завышенными суммами.

«В ходе контрольных закупок покупателю, говорившему по-русски, был выставлен счет на 100 крон больше, чем полагалось, а тем, кто говорил по-английски, на 132 кроны», сообщили собкору АЗЕРТАДЖ в Национальной торговой инспекции, добавив при этом, что зачастую в счет русскоговорящим клиентам недобросовестные официанты включали плату за чаевые, которые не были обозначены в чеках, выставляемых своим соотечественникам.