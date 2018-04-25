В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе «Укроборонпрома»

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что литовец Айварас Абромавичюс вправе оставаться во главе государственного оборонного предприятия Украины «Укроборонпром».

По словам президента, несмотря на то, что у А. Абромавичюса есть литовское гражданство, он не является государственным служащим Украины.

«Он вправе занимать ту должность, которую занимает, так как он не является государственным служащим», – сказал В. Зеленский журналистам в Вильнюсе в среду.

«В принципе я могу обратиться к господину Абромавичюсу и сказать, что он должен отказаться от того или иного гражданства, но мне кажется, что мы выбирали новую власть, считали приоритетом то, чтобы человек был профессиональным, не нарушал законы, а все остальное, мне кажется, не такой уж и приоритет», – сказал он.

Президент назначил А. Абромавичюса главой «Укроборонпрома» в конце августа.

А. Абромавичюс в 2014–2016 годах работал министром экономики Украины. В феврале 2016 года он подал в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.

В июне этого года А. Абромавичюс был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома». Тогда он обещал обуздать коррупцию и реорганизовать предприятие, начав с аудита финансов.

Во время предвыборной кампании «Укроборонпром» привлек к себе внимание из-за журналистских расследований о коррупции в оборонном секторе.

Оборонный концерн упоминался в сообщениях о том, что советник экс-президента Петра Порошенко якобы разбогател на контрабанде, когда близкие к властям лица возили из России детали военного оборудования.

«Укроборонпром» уверял, что не совершал ничего противозаконного, и называл сообщения СМИ манипуляциями.

На этом предприятии работает около 80 тысяч человек.