В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

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В Финляндии бездетность становится все более распространенным явлением среди людей с более низким уровнем образования.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новые данные, опубликованные Статистическим управлением Финляндии. Статданные, в частности, свидетельствуют о росте тенденции бездетности в Финляндии, причем это явление особенно заметно среди мужчин и женщин с базовым уровнем образования.

Полученные данные показывают, что в 2018 году бездетность была самой высокой среди женщин в возрасте 45–49 лет, говорящих на так называемых «родных языках», и которые имеют лишь базовое образование, число таких людей составило 22,5 процента. Соответствующий процент бездетных женщин с высшим образованием в той же возрастной группе составил 18,7 проц и 18,3 проц в зависимости от квалификации и наличия высшего образования.

Новые данные выявили, что доля бездетных женщин в возрасте 45–49 лет со средним образованием выросла на 3,6 проц по сравнению с показателями десятилетней давности.

Каждый третий мужчина в возрасте от 45 до 49 лет, получивший только базовое образование, был бездетным. Среди мужчин того же возраста, которые получили образование в старших классах, а также среднее образование этот показатель составил 29,4 проц, а среди мужчин того же возраста с высшим образованием — 20,4 проц.

Отметим, что согласно другим данным Статистического управления Финляндии, в случае если уровень рождаемости в стране останется на нынешнем уровне, население Финляндии начнет сокращаться в 2031 году. В 2050 году население 5,5-миллионной Финляндии будет примерно на 100 000 человек меньше, чем сегодня.