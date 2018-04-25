  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Л.Линкявичюс: из Европы исходят инициативы, вызывающие вопросы за океаном

Подробнее...
default image
Солдаты вооруженных сил Дании будут направлены в Ирак

Подробнее...
default image
В Шотландии проведут новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Подробнее...
default image
ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

Подробнее...
default image
Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

Подробнее...
default image
В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

Подробнее...
default image
Осторожно: чешский официант

Подробнее...
default image
В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Подробнее...
default image
Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Подробнее...
default image
Литва и Украина подписали соглашение по кибербезопасности

Подробнее...
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

Фото из открытых источников

В Финляндии бездетность становится все более распространенным явлением среди людей с более низким уровнем образования.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новые данные, опубликованные Статистическим управлением Финляндии. Статданные, в частности, свидетельствуют о росте тенденции бездетности в Финляндии, причем это явление особенно заметно среди мужчин и женщин с базовым уровнем образования.

Полученные данные показывают, что в 2018 году бездетность была самой высокой среди женщин в возрасте 45–49 лет, говорящих на так называемых «родных языках», и которые имеют лишь базовое образование, число таких людей составило 22,5 процента. Соответствующий процент бездетных женщин с высшим образованием в той же возрастной группе составил 18,7 проц и 18,3 проц в зависимости от квалификации и наличия высшего образования.

Новые данные выявили, что доля бездетных женщин в возрасте 45–49 лет со средним образованием выросла на 3,6 проц по сравнению с показателями десятилетней давности.

Каждый третий мужчина в возрасте от 45 до 49 лет, получивший только базовое образование, был бездетным. Среди мужчин того же возраста, которые получили образование в старших классах, а также среднее образование этот показатель составил 29,4 проц, а среди мужчин того же возраста с высшим образованием — 20,4 проц.

Отметим, что согласно другим данным Статистического управления Финляндии, в случае если уровень рождаемости в стране останется на нынешнем уровне, население Финляндии начнет сокращаться в 2031 году. В 2050 году население 5,5-миллионной Финляндии будет примерно на 100 000 человек меньше, чем сегодня.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600