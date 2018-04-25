Осторожно, контрафакт!

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Новые данные, опубликованные Европейской комиссией, указывают на то, что количество случаев импорта поддельных товаров в ЕС увеличилось. Особенно много было задержано мелких посылок, отправленных через курьеров и почту.

Количество задержанных посылок выросло с 57 433 (2017 год) до 69 354 (2018 год), хотя общий объем задержанных товаров сократился по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году было задержано около 27 миллионов товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. Их розничная стоимость близка к 740 миллионам евро.

Основными категориями задержанных товаров были сигареты, что составило 15% от общего количества задержанных товаров. Далее следуют игрушки (14%), упаковка (9%), этикетки, знаки, наклейки (9%) и одежда (8%). Товары для личного пользования в домашних условиях, такие как средства личной гигиены, лекарства, игрушки и бытовые электроприборы, составили почти 37% всех задержанных товаров.

Китай является основным поставщиком товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. Большинство контрафактных алкогольных напитков поступают из Cеверной Македонии. Наибольшая часть поддельных других напитков, парфюмерии и косметики была привезена из Турции.

Данные Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза показывают, что больше трети (35%) жителей Евросоюза не могут отличить поддельный товар от оригинального. Каждый десятый опрошенный Бюро интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) признался, что во время покупки товара сознательно обманывался. Все больше покупателей обманываются при помощи интернет-магазинов, когда товар приобретается через почту или услуги курьера.

В распоряжении нечестных продавцов широкая сеть маркетинга, которая помогает продавать клиентам товары низкого качества с признаками подделки.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ