«Остров монстров» – волшебное путешествие в мир прошлого

1 ноября приглашаем всех юных зрителей праздновать самый жуткий праздник, Хеллоуин, на солнечных Гавайских островах! Вместе с тремя лучшими друзьями мы отправимся в таинственное путешествие, окутанное древними мифами и легендами, где раскроем хранившиеся тысячелетиями гавайские тайны.

Хеллоуин подождет, он еще только завтра, так что успеем собраться, — решили трое лучших друзей: Кай, Эдди и Лейлани! Именно сегедня на закате солнца можно поймать огромнейшую волну! Не теряя времени даром, юные искатели приключений, оставив все праздничные хлопоты для других, поспешили в голубую лагуну. Там, помимо волн, находится тайная подводная пещера, пробраться в которую самое время! Но друзья даже не могли себе представить, какие тайны откроет путешествие в пещеру! Не стоило им открывать сундук, находящийся там сотни, а может, и миллионы лет. Мистическая деревянная кукла, спрятанная в сундуке, ожила. Огромное мифическое существо с головой ананаса вырвалось на свободу, чтобы уничтожить Гавайские острова! Над жителями нависла угроза, и празднование Хеллоуина становится очень опасным!

Как гласит древняя легенда, вырвавшееся на свободу мистическое существо – самое страшное зло! Для того, чтобы его остановить, понадобятся мудрость, самоотверженность и покровительство древних Богов. Детишек ждет нелегкое испытание – выяснить свое происхождение, услышать и понять голоса Богов. Лишь зная свое прошлое, можно спасти острова. На пути Кая, Эдди и Лейлани встретятся таинственные жители Гавайских лесов – Минехуны, ответственные за красоту и порядок на островах. Для того, чтобы на острова вернулись красота и покой, юным смельчакам предстоит обратиться за помощью к могучему богу Огня, живущему в сердце вулкана, и разбудить духов умерших предков.

Великое, таинственное, поучительное, наполненное приключениями путешествие в мистическое прошлое начнется уже 1 ноября.

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