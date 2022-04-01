На вопрос, что больше всего беспокоит — угроза российской агрессии, большая раздробленность общества, продолжающаяся пандемия COVID-19 или рост цен, последнюю проблему выделили 23 процента респондентов.

Наиболее ростом цен обеспокоены респонденты в возрасте 50 лет и старше (24,7%) и 30-49 лет (23,7%). Меньше беспокоятся по этому поводу люди в возрасте 18–29 лет (16,8%).

Независимо от дохода, получаемого семьей, рост цен, как правило, беспокоит всех респондентов. Об этом заявили 24,7% респондентов с семейным доходом 800 евро и менее, 23,4% респондентов с семейным доходом 801-1500 евро и 21,2% респондентов с доходом более 1500 евро.

Рост цен больше всего беспокоит горожан (27,8%), а также жителей больших городов (24,3%), меньше – сельских жителей (17,7%).

На вопрос, как они реагируют на рост цен, большинство (43,5%) респондентов ответили, что им приходится жить от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Эту позицию чаще всего выражали лица в возрасте 50 лет и старше (52,3%), а также лица с семейным доходом до 800 евро и сельское население (49,4%). Всего 7,1% респондентов заявили, что рост цен не доставляет им проблем, они живут по-прежнему.

Комментируя результаты опроса, главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что, согласно опросам Евробарометра, жители Литвы всегда подчеркивали рост цен, даже когда инфляция была очень низкой.

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