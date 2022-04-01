Согласно опросу, четыре из 10 жителей Литвы утверждают, что живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии к пенсии или что с ростом цен они вынуждены экономить. Однако, по мнению опрошенных LRT.lt экономистов, инфляция будет только расти, а пик цен еще не достигнут.
Репрезентативный опрос населения Литвы был проведен по заказу ЛРТ компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.
Опрос проводился в феврале 2022 года. Методом личного интервью были опрошены 1017 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше).
На вопрос, что больше всего беспокоит — угроза российской агрессии, большая раздробленность общества, продолжающаяся пандемия COVID-19 или рост цен, последнюю проблему выделили 23 процента респондентов.
Наиболее ростом цен обеспокоены респонденты в возрасте 50 лет и старше (24,7%) и 30-49 лет (23,7%). Меньше беспокоятся по этому поводу люди в возрасте 18–29 лет (16,8%).
Независимо от дохода, получаемого семьей, рост цен, как правило, беспокоит всех респондентов. Об этом заявили 24,7% респондентов с семейным доходом 800 евро и менее, 23,4% респондентов с семейным доходом 801-1500 евро и 21,2% респондентов с доходом более 1500 евро.
Рост цен больше всего беспокоит горожан (27,8%), а также жителей больших городов (24,3%), меньше – сельских жителей (17,7%).
На вопрос, как они реагируют на рост цен, большинство (43,5%) респондентов ответили, что им приходится жить от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Эту позицию чаще всего выражали лица в возрасте 50 лет и старше (52,3%), а также лица с семейным доходом до 800 евро и сельское население (49,4%). Всего 7,1% респондентов заявили, что рост цен не доставляет им проблем, они живут по-прежнему.
Комментируя результаты опроса, главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что, согласно опросам Евробарометра, жители Литвы всегда подчеркивали рост цен, даже когда инфляция была очень низкой.