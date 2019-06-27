Откладывать ли на пенсию?

Фото BFL/Гедиминаса Савицкиса

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До 30 июня жители должны решить, участвовать ли в дополнительном пенсионном накоплении. С января 2019 года уже 100 тыс. человек приостановили свое участие в дополнительном накоплении, еще 25 тыс. — вышли из этой системы. Специалисты призывают жителей лично принимать решение, однако при этом утверждают, что власти с этой реформой поспешили, поскольку некоторые вопросы, например, приобретение аннуитета, пока неясны, а выбирать жителям приходится уже сейчас.

С января 2019 года в Литве вступила в силу пенсионная реформа. 152 тыс. жителей автоматически были включены в систему дополнительного пенсионного накопления, однако им дали возможность отказаться от участия в системе. У тех, кто уже участвовал в системе дополнительного накопления, есть возможность остановить накопление и оставить деньги в фонде или вернуть эти деньги в «Содру». На принятие решения им дали полгода – до 30 июня. После этой даты решение можно изменить только в порядке исключения. Компанию, в которой человек откладывает деньги на пенсию, можно менять в любое время. Раз в год это можно делать бесплатно, если делать это чаще, возможно, введут минимальную плату, например, в размере 0,005% от накопленной суммы.

Как разъяснили в «Содре», если вы решили не участвовать в накоплении, то на сайте «Содры» надо представить заявку и указать, что не хотите участвовать в накоплении. Срок подачи – до 30 июня. В таком случае через 3 года человека снова включат в систему, и такая процедура будет практиковаться пока человеку не исполнится 40 лет — каждые три года.

Разъясняя необходимость дополнительного страхования, представитель «Содры» Саулюс Ярмалис сказал, что «если сравнивать с данными по средней зарплате, то в настоящее время средняя пенсия — это 46% от средней зарплаты. На сегодняшний день многих людей эта пропорция не удовлетворяет. Кроме того, Еврокомиссия нам прогнозирует печальный демографический прогноз: работающих людей станет меньше. Через 20-30 лет пенсия может составлять всего 35% от средней зарплаты, этого мало. Пенсионное накопление в фондах второй ступени позволяет стабилизировать ситуацию и сохранить пенсии на нынешнем уровне. Если мы хотим получить больше, надо откладывать больше». Один из часто задаваемых вопросов — по поводу будущих пожизненных выплат.

Как проинформировали в «Содре», с будущего года централизованным плательщиком аннуитетов станет «Содра».

Житель будет платить взносы и копить средства в фонде, который будет эти деньги инвестировать. До наступления пенсионного возраста забрать деньги из фонда нельзя, однако в случае смерти участника системы накопления все деньги будут наследоваться.

По достижении пенсионного возраста и по просьбе жителя накопленные им деньги начнут выплачивать так же, как пенсию – человек будет ежемесячно получать выплату, размер которой будет зависеть от накопленной суммы.

Житель сможет решить, хочет ли он стандартный аннуитет – гарантированно до самой смерти получать выплаты, размер которых будет подсчитываться с учетом средней вероятной продолжительности жизни: если человек проживет дольше среднего, за все это время он получит больше денег, если короче – то меньше.

Можно сказать, что пенсионер со средней продолжительностью жизни получит всю сумму, накопленную до старости.

Другой выбор – отсроченный аннуитет, когда большая часть (90%) скопленной суммы будет выплачиваться до 85 лет, а невыплаченная часть – наследоваться. Оставшиеся 10% накопленных средств начнут выплачивать по достижении человеком до 85 лет и будут платить, пока он жив, но наследоваться они не будут.

Оставшиеся 10% накопленных средств начнут выплачивать по достижении 85 лет и будут платить, пока он жив, но наследоваться они не будут.