В Калининград по бесплатной электронной визе

Фото организаторов AmberForum-2019

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С 1 июля этого года для въезда иностранцев в Калининградскую область вводится бесплатная электронная виза. Соответствующий порядок оформления электронных виз утвержден правительством Российской Федерации. Это значит, что с 1 июля 2019 года жители Литвы и Польши смогут посетить Калининград и Калининградскую область, оформив лишь электронную визу. Всего в перечень стран, граждане которых смогут пользоваться электронными визами для въезда в Калининград, внесено порядка 50 государств.

Как пояснил «ЛК» в кулуарах международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum-2019 министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации (если Литва попадет в окончательный список, который будет опубликован 1 июля. – Прим. ред.) можно будет заполнить заявку не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области.

Заявка заполняется в электронном виде. Получаете подтверждение из МИДа, и с паспортом – добро пожаловать на границу. Неважно, едете ли вы на машине, на велосипеде или прилетаете на самолете, отдаете на границе свой паспорт, у пограничника на его рабочем месте высвечивается, что данный человек заезжает по электронной визе, он ставит в вашем паспорте въездной штамп, и на 8 дней – добро пожаловать в Калининградскую область.

– Это бесплатная виза? А то в некоторых российских СМИ появились сообщения, что такая виза будет стоить около 50 евро.

– Это абсолютно бесплатная виза. А упомянутые вами СМИ, возможно, имели в виду ту электронную визу, которая будет введена в 2021 году для всей России. Сейчас по поручению президента России начата работа над этим проектом, а для посещения Калининградской области по электронной визе, которая вводится с 1 июля 2019 года, виза бесплатная.

Это обычная виза, разница только в том, что ее получают в особом порядке – в электронном виде. У вас нет специальной вклейки в паспорте, вам не нужно ехать в консульство, стоять в очереди.

– Но при этом медицинская страховка обязательна?

– Страховка нужна. Дело в том, что страховка обязательна в интересах самого туриста, а не потому, что ее могут потребовать показать при въезде в Россию. Это не позиция пограничника – проверять наличие страховки. Он может это сделать только в интересах самого туриста, поскольку медицинская помощь на территории Калининградской области может оказаться для иностранного гражданина исключительно дорогим удовольствием. То же самое можно сказать и в отношении количества денег, проживания.

– И дальше территории Калининградской области действие электронной визы не распространяется?

– Пока нет. Эта виза действует только на территории Калининградской области, но выехать вы можете через любой переход. То есть, например, вы заехали через погранпереход Нида – Куршская коса, а выехать можете через Советск – Панямуне, или улететь, например, на самолете, но только в свою страну.

– Или на поезде?

– Вот на поезде – нет. Единственный погранпереход, на котором не будет работать электронная виза, это железнодорожный, Чернышевское – Кибартай. Там чисто технически система еще не готова к работе, но в ближайшее время она тоже будет запущена. Но пока с 1 июля можно въехать на территорию Калининградской области любым видом транспорта, кроме железнодорожного.

– Это все сделано в одностороннем порядке российской стороной. Ожидаете ли вы ответные шаги со стороны соседей – в частности, Литвы и Польши?

– Этот вопрос, естественно, уже к министерствам иностранных дел двух стран. Но совершенно очевидно, что нам тоже хотелось бы, чтобы Евросоюз был более лоялен в предоставлении виз россиянам. Поскольку, и это не только мое мнение, угроза со стороны российских туристов слишком уж преувеличена. На сегодняшний момент российские туристы одни из самых платежеспособных туристов, которые приезжают в Европу. Мы, безусловно, ждем ответной реакции от Евросоюза, но Российская Федерация вводит пока в одностороннем порядке для Калининградской области, чтобы к нам приезжало больше иностранцев. Они к нам и так с удовольствием едут, но мы надеемся, что будут ездить еще больше, особенно после Чемпионата мира по футболу, после всей построенной инфраструктуры к чемпионату, после той инерции позитивных впечатлений.

От редакции. Для получения электронной визы не требуется приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию. Срок выдачи электронной визы составляет не более 4 календарных дней с даты подачи заполненного заявления.

Она будет действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе составляет до 8 суток начиная с даты въезда, в пределах срока ее действия. Срок действия электронной визы и (или) разрешенный срок пребывания по ней продлению не подлежат.

Информация «ЛК»