Открылся центр вакцинации

Президенту показали ​​информационную систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать потоки посетителей, продолжительность вакцинации и другие важные показатели. По словам президента, центр вакцинации в Каунасском ледовом дворце – прекрасный пример подготовки к этой процедуре.

Глава государства считает, что в ближайшие несколько недель при значительном увеличении поставок вакцин необходимо обеспечить реальную готовность муниципальных образований страны вакцинировать в три-четыре раза больше людей, чем сейчас.