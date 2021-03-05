Открылся центр вакцинации

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил крупнейший в республике центр вакцинации, расположенный в Каунасском ледовом дворце, сообщила пресс-служба президента.
Центр открылся 26 февраля, в нем будут работать около 70 человек, в том числе волонтеры Литовского Красного Креста. Для безопасной вакцинации населения подготовлено 16 кабин, в которых можно принимать до четырех тысяч человек в день.
Президенту показали информационную систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать потоки посетителей, продолжительность вакцинации и другие важные показатели. По словам президента, центр вакцинации в Каунасском ледовом дворце – прекрасный пример подготовки к этой процедуре.
Глава государства считает, что в ближайшие несколько недель при значительном увеличении поставок вакцин необходимо обеспечить реальную готовность муниципальных образований страны вакцинировать в три-четыре раза больше людей, чем сейчас.
«Каждая инъекция вакцины повышает нашу общую безопасность. Только успешная и беспрепятственная массовая вакцинация освободит нас от тисков пандемии и позволит вернуться к нормальной жизни», – сказал Г. Науседа.
Новый центр вакцинации был создан после тщательного анализа зарубежных примеров преобразования крупных спортивных арен в центры вакцинации. В Ледовом дворце применены самые проверенные процессы управления потоками пациентов и персонала, принципы выделения и разметки помещений.
Информация «ЛК», литовских СМИ