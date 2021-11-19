Отопление в декабре подорожает в 2,2 раза

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Центральное отопление в декабре по всей Литве будет на 60%, а в Вильнюсе – в 2,2 раза дороже, чем год назад, сообщает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

«С учетом декабрьских цен рост может быть еще больше – на 60% по сравнению с прошлым годом», – сказал представитель ГСРЭ Матас Тапараускас. В Вильнюсе самое дорогое отопление, если сравнивать с ценами в других крупных городах.

Он подчеркнул, что в прошлом году цены на отопление были рекордно низкими. Счета зависят от потребления теплоэнергии, а потребление зависит от климатических условий, состояния дома.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt