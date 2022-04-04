Отводящая войска РФ может сконцентрировать вдвое большие силы на востоке Украины -Анушаускас

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

В связи с отводом российских вооруженных сил (ВС) от Киева, Россия может в два раза увеличить свое военное присутствие на Востоке Украины, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Я бы сказал, что поскольку и Украина действительно атакует, и они отступают, и уже достигли границы с Беларусью и других границ с Россией, но это означает и то, что их мощности на востоке Украины имеют потенциал удвоения», — заявил министр в понедельник журналистам. — То есть исходя из нынешних мощностей, которые сосредоточены, Россия, выведя свои силы из Киева, Черновцов, Сум может значительно укрепиться на востоке Украины. То есть вся мощь там может удвоиться».

Между тем белорусские силы по-прежнему остаются в стране, по словам министра, и он оценивает их действия как направленные на «отвлечений мощностей Украины в районах, где, как кажется, ни Беларусь не собирается вмешиваться, ни Россия не будет иметь возможности предпринять какие-либо действия».

По словам Анушаускаса, Россия, понесшая огромные потери в размере трети своих сил, меняет тактику, не имея возможности атаковать сразу на всех направлениях.

По словам командующего Вооруженными силами Литвы Вальдемара Рупшиса, Россия отказывается от первоначального плана по изоляции и оккупации Киева, потому что она не может сделать это имеющимися силами и при защите украинцев.

«Учитывая нынешние обстоятельства, сколько у них еще есть мощностей, сколько мощностей они еще могут генерировать, а во-вторых, сколько у них боеприпасов и вооружений, по моему мнению, основная задача — это взять, занять Луганск, Донецк», — сказал генерал-лейтенант.

Он посчитал маловероятным, что Россия восстановит свои мощности, потому что страна пострадала от санкций, введенных Западом, и государство уже ранее начало использовать резервы. Кроме того, эти мощности оказались в крайне плачевном состоянии.

Говоря о бойне в Буче, где были обнаружены сотни жестоко убитых мирных жителей, командующий литовской армией сказал, что такое поведение было «трудно понять», но если говорить о российских солдатах, то это не новость.

Он напомнил, что об изнасилованиях и самоубийствах женщин после изнасилований на оккупированных Россией территориях и во время предыдущих войн.

Командующий армией не исключил, что жестокое обращение с мирными жителями может спровоцировать жестокость и с украинской стороны.

«Очевидно, что побочные эффекты, и я боюсь, что эти побочные эффекты могут стать решающими для украинского народа и в то же время для армии, что это может привести к возмездию и чрезмерной агрессии», — сказал он.

Говоря о ситуации с безопасностью в странах Балтии, Рупшис сказал, что нападения со стороны России, вероятно, не следует ожидать как минимум в течение полугода, но в перспективе трех-пяти лет необходимо быть готовыми к любым сценариям.

«Я думаю, что после произошедшего провала — я уже назвал, что бы они там не возяли, займут ли они Луганскую, Донецкую области, удержат ли они южную часть Украины или нет, (…) через какое-то время Россия попытаться снова восстановить свои вооруженные силы, попытается восстановить свою боевую мощь, и эта угроза никуда не исчезнет, а может только усилиться», – сказал он.

Однако, по словам командующего ВС Литвы, война в Украине позволяет увидеть возможности и тактику ВС России.

«Слава богу, видно, что они ничему не научились со времен японской войны», — сказал он.

Россия начала вторжение в Украину в конце февраля, за это время страну покинули миллионы жителей.

С тех пор, как на прошлой неделе украинские силы взяли под контроль различные районы на севере Киева, там были обнаружены убитыми сотни мирных жителей.

Эти изображения вызвали новую волну возмущения на Западе и призывы ве ввести еще более жесткие санкции по отношению к Москве.

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