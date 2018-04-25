Пакет экономических мер по сокращению ущерба от кризиса

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Из-за распространения коронавируса экономика Литвы в этом году в оптимистичном случае может уменьшиться на 1,3%, а в пессимистичном – на 2,8%, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«В соответствии с теми предпосылками, которые приводят международные структуры, базовый сценарий составлен на основании предпосылки, что экономика Евросоюза (ЕС) в 2020 году уменьшится на 1,1%, в таком случае уже с учётом наших средств поощрения экономики предварительно намечается, что экономика Литвы в 2020 году уменьшится на 1,3%», – сказал В. Шапока на этой неделе в Сейме.

По его словам, такие показатели прогнозируются с учётом новых прогнозов институтов ЕС, которые основываются на прикидках министров финансов Сообщества и другой информации о влиянии коронавируса.

В. Шапока говорит, что самый пессимистичный сценарий будет в том случае, если справиться с коронавирусом не удастся в первом полугодии. «Поскольку расползание вируса не обуздано, а очагом является Европа, и если исходить из предпосылки, что ВВП еврозоны сократится примерно на 2,5%, то экономика Литвы уменьшится примерно на 2,8%», – сказал министр.

По его словам, если кризис «перейдёт на второе полугодие, то цифры будут другими».

Как считают экономисты Банка Литвы (БЛ, Центробанка), под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. По словам главы правления БЛ Витаустас Василяускаса, это оптимистичный сценарий.

Ранее БЛ прогнозировал рост ВВП Литвы в этом году на уровне 2,5%, Еврокомиссия – на уровне 2,6%, банк SEB – на уровне 2,4%., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на уровне 2,5%. В прошлом году рост ВВП Литвы составил 3,9%.

В понедельник правительство Литвы объявило пакет экономических мер по сокращению ущерба компаниям и работникам от кризиса, вызываемого коронавирусом, на сумму в 5 млрд евро, сообщает BNS. После утверждения плана правительства премьер Саулюс Сквярнялис призвал бизнес не увольнять работников, а использовать меры компенсации.

В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда евро – здравоохранению и на сохранение рабочих мест, ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд евро будут составлять меры Центробанка.

Премьер С. Сквярнялис сказал, что перед лицом кризиса правительству важно каждое сохраненное рабоче место. «Я призываю не пользоваться самыми легкими возможностями сокращения количества работников, а использовать те компенсационные меры, которые сегодня были приняты для сохранения рабочих мест», – сказал С. Сквярнялис журналистам после заседания правительства.

Он подчеркнул, что работникам бюджетных организаций, которые работают в экстремальных условиях, будут выделены надбавки.

«Работникам бюджетного сектора, которые работают в условиях карантина, можно и нужно выплатить дополнительные надбавки за эти условия, в которых им приходится работать. Средства для этого есть, нехватку нельзя оправдать. У каждого ведомства есть право установить адекватные надбавки», – сказал премьер.

В плане предусмотрены возможности для компаний отложить уплату налогов или распределить налоги по договорному графику, без пени. Правительство планирует повысить лимит заимствований.

Налогоплательщики также будут освобождены от штрафов, пени, будут остановлены действия по взысканию недоплаченных налоговых выплат.

Информация «ЛК», BNS