Пандемия нищеты: в Италии люди выстраиваются в очереди за бесплатной едой

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Сотни людей выстроились в очередь на улице Милана за бесплатной едой. Несколько месяцев назад подобную картину было трудно представить, но теперь она стала обыденной, сообщает Euronews.

Каждый день около 3,5 тыс. человек приходят к двум пунктам раздачи, организованным местной благотворительной организацией Pane Quotidiano. Многим неловко стоять в очереди, они скрывают свои лица. Большинство из них испытывают крайнюю нужду.