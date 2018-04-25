Пандемия отбрасывает экономику Германии на 10 лет назад

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Согласно HRI, немецкая экономика, вероятно, рухнет на 14 процентов в течение двух кварталов. Восстановление будет тяжёлым.

Немецкая экономика в первой половине 2020 года сократилась до беспрецедентного уровня: общие экономические показатели в предстоящем втором квартале, вероятно, будут почти на 14 процентов ниже, чем в последнем квартале 2019 года.

Менее чем через полгода пандемия коронавируса отбросит экономику Германии до уровня конца лета 2010 года. Рост благосостояния за целое десятилетие был ликвидирован в течение нескольких недель. Это произошло потому что экономика была бездействующей. Такой «поворот событий» прогнозирует научно-исследовательский институт Handelsblatt (HRI).

Большое число промышленных компаний были временно закрыты из-за опасности от заболевания. Сектору услуг пришлось значительно ограничить свои предложения.

Государство пытается спасти рабочие места и компании с помощью разработок специальных программ помощи. Часть спроса в перспективе может быть удовлетворена онлайн-предложениями.

Например интерес к кинотеатрам в ближайшем времени будет потерян. Без посетителей кинотеатры не смогут существовать. «Проблемы в экономике Германии могут усилиться и перерасти в настоящий шторм», — предупреждает президент HRI Берт Рюруп.