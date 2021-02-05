Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса

Опрос, проведенный Luminor Bank, показал, что, несмотря на влияние пандемии, около трети малых и средних предприятий (МСП) в странах Балтии положительно оценивают 2020 год по сравнению с 2019 годом.
Более того, выяснилось, что неопределенная ситуация на рынках не отпугнула стремление к расширению — литовские и латвийские МСП более позитивно оценивают перспективу (соответственно 41% и 37% планируют расширение ), а эстонские предприниматели намерены быть более осторожными — 25% респондентов планируют развивать свой бизнес.
Оценки прибалтийских предпринимателей относительно прошлого года весьма противоречивы. Около трети всех респондентов признают, что 2020 год был для них лучше, чем 2019-й. Одна треть считает, что ситуация не изменилась в 2020 году по сравнению с 2019-м, а треть считает, что прошлый год был хуже. Наиболее оптимистично настроены литовские предприниматели — 37% из них считают, что 2020 год следует оценивать положительно. Для представителей эстонского бизнеса прошлый год выглядит как хорошо (35%), так и нейтрально (33%), в то время как в Латвии оптимистично настроенных меньше — соответственно 29% и 35%.
«Хотя в 2020 году перед всеми возникли неожиданные вызовы, но год подтвердил банальную истину: каждый кризис создает новые возможности. Некоторые отрасли выросли естественным образом в новых условиях, некоторые быстро адаптировались. С другой стороны, приятно удивляет то, что относительно большая часть бизнеса в странах Балтии не только не остановилась, но и с оптимизмом смотрит в будущее — как минимум треть малых и средних предприятий заявили, что намерены расширяться в 2021 году как с целью роста продаж, так и для расширения бизнеса в интернет-пространстве», — сказала Гедре Блазгене, директор по продажам Luminor в Литве.
Тем не менее в 2020 году более половины малых и средних предприятий Балтии испытали снижение оборота. Но все же около трети смогли сохранить свои прежние обороты, а 13% даже увеличили их.
Наиболее оптимистично в отношении роста бизнеса в 2021 году настроены литовские предприниматели, а самые осторожные — участники сектора малого и среднего бизнеса Эстонии. Более половины из них не планируют в этом году развитие бизнеса в Эстонии. У латвийских предпринимателей разные намерения: 37% ожидают роста, а 33% не уверены в перспективах 2021 года. Более половины прибалтийских компаний, планирующих расширять свой бизнес, рассчитывают на увеличение продаж и вывод на рынок новых товаров и услуг. Представители эстонских малых и средних предприятий выразили более высокие амбиции в отношении экспортных планов — 33% из них намерены увеличить объемы экспорта по сравнению с 19% в Литве и 28% в Латвии. Эстонские МСП также больше заинтересованы в увеличении продаж в сфере интернет-торговли — этого ожидают 27% предпринимателей страны по сравнению с 20% в Литве и 22% в Латвии.
Основные причины решения прибалтийских предпринимателей не расширять свой бизнес в 2021 году — неопределенность ситуации из-за пандемии COVID-19, Brexit и другие глобальные факторы. Около 10% респондентов заявили, что они уже испытали рост в 2020 году, а пятая часть респондентов сказали, что ощущают нехватку финансирования для развития.
Опрос Luminor Bank проводился в сотрудничестве с исследовательской фирмой Norstat. В опросе приняли участие 750 руководителей и финансовых директоров малого и среднего бизнеса в странах Балтии.
Гедре Блазгене, директор по продажам банка Luminor в Литве