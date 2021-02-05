Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса

«Хотя в 2020 году перед всеми возникли неожиданные вызовы, но год подтвердил банальную истину: каждый кризис создает новые возможности. Некоторые отрасли выросли естественным образом в новых условиях, некоторые быстро адаптировались. С другой стороны, приятно удивляет то, что относительно большая часть бизнеса в странах Балтии не только не остановилась, но и с оптимизмом смотрит в будущее — как минимум треть малых и средних предприятий заявили, что намерены расширяться в 2021 году как с целью роста продаж, так и для расширения бизнеса в интернет-пространстве», — сказала Гедре Блазгене, директор по продажам Luminor в Литве.

Тем не менее в 2020 году более половины малых и средних предприятий Балтии испытали снижение оборота. Но все же около трети смогли сохранить свои прежние обороты, а 13% даже увеличили их.

Наиболее оптимистично в отношении роста бизнеса в 2021 году настроены литовские предприниматели, а самые осторожные — участники сектора малого и среднего бизнеса Эстонии. Более половины из них не планируют в этом году развитие бизнеса в Эстонии. У латвийских предпринимателей разные намерения: 37% ожидают роста, а 33% не уверены в перспективах 2021 года. Более половины прибалтийских компаний, планирующих расширять свой бизнес, рассчитывают на увеличение продаж и вывод на рынок новых товаров и услуг. Представители эстонских малых и средних предприятий выразили более высокие амбиции в отношении экспортных планов — 33% из них намерены увеличить объемы экспорта по сравнению с 19% в Литве и 28% в Латвии. Эстонские МСП также больше заинтересованы в увеличении продаж в сфере интернет-торговли — этого ожидают 27% предпринимателей страны по сравнению с 20% в Литве и 22% в Латвии.

Основные причины решения прибалтийских предпринимателей не расширять свой бизнес в 2021 году — неопределенность ситуации из-за пандемии COVID-19, Brexit и другие глобальные факторы. Около 10% респондентов заявили, что они уже испытали рост в 2020 году, а пятая часть респондентов сказали, что ощущают нехватку финансирования для развития.

Опрос Luminor Bank проводился в сотрудничестве с исследовательской фирмой Norstat. В опросе приняли участие 750 руководителей и финансовых директоров малого и среднего бизнеса в странах Балтии.

Гедре Блазгене, директор по продажам банка Luminor в Литве