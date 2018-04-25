Паневежис начинает отопительный сезон, другие города пока не планируют

Фото BFL/ Томас Урбеленис

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Паневежис во вторник начинает отопительный сезон, другие города пока не планируют.

Как сообщили в понедельник в Паневежском муниципалитете, за начало отопительного сезона выссказались около 80 процентов городских образовательных учреждений.

Жители многоквартирных домов начнут отопительный сезон по собственному желанию. Если жители захотят начать отопительный сезон позже, с этим должны согласится более половины жителей дома.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал BNS, что, хотя отопление в многоквартирных домах не будет включено, медицинские и образовательные учреждения были информированы, что могут начать сезон по своему усмотрению.

Представители муниципалитетов Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Алитуса в понедельник сообщили BNS, что они еще не планируют начинать отопительный сезон.

В прошлом году отопление в столичных детских садах и больницах было включено в конце сентября, а большинство городов объявили о начале отопительного сезона в начале октября.

Отопление включается, когда среднесуточная температура в течении трех дней подряд будет ниже 10 градусов .

В ночь на понедельник в некоторых районах страны были зафиксированы заморозки.

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