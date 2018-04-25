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В Вильнюсе обещают убрать призыв к празднованию основания коммунистического Китая

Фото pixabay.com

В понедельник Вильнюсская мэрия пообещала убрать рекламу, призывающую к празднованию 70-летия образования коммунистической Китайской Народной Республики (КНР).

Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации муниципалитета, сказал BNS, что рекламные объявления не были должным образом согласованы.

По его словам, несколько рекламных объявлений с приглашением на праздничный салют 1 октября у Белого моста разместило муниципальное предприятие Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт).

«Мы сегодня снимем рекламу, потому что она не была согласована с муниципальными отделами по иностранным и общественным вопросам», — сказал А.Бужинскас.

По его утверждению, администрация не получала заявку на проведение самого мероприятия. Если запрос будет получен, он будет рассмотрен «как любой другой случай», сказал А.Бужинскас.

«Если разрешение не будет получено, а мы увидим подготовку к взрыву фейерверков, установку сцены и тому подобное, муниципальный отдел общественного порядка совместно с литовской полицией обеспечит соблюдение общественного порядка и закона», — сказал представитель администрации.

Муниципалитет всё ещё уточняет, кто является конечным заказчиком этого мероприятия.

Представители посольства Китая в Литве в понедельник пообещали BNS прояснить ситуацию и ответить на вопросы.

Несколько членов Сейма публично возмутились этим событием.

«Я был шокирован тем фактом, что мы, в сущности, празднуем создание коммунистического государства, тоталитарный режим которого принёс очень много жертв. И празднуем с фейерверками. Мало не хватает, чтобы мы стали праздновать сто лет с момента создания Советского Союза», — сказал BNS депутат Сейма Андрюс Навицкас.

По его словам, данная годовщина знаменует собой не появление Китая, а режима, который утвердился вместе с Мао Цзэдуном.

«Этот режим пытался атеистизировать, коммунизировать общество, и возникло специфическое явление, такое как хунвейбины, которые преследовали всех людей, которые не выучили программу «красного вождя». Это своего рода провокация, потому что здравым умом трудно понять. Здесь действительно проверяются некоторые красные линии, чтобы увидеть, пройдёт ли такое», — заверил политик.

BNS

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