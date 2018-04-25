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TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Постояльцам отеля в Турции разрешили бить посуду и ломать телевизоры

Фото pixabay.com

Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Находящаяся в Аланье гостиница оборудовала специальные комнаты ярости, где переодетые в защитную одежду постояльцы смогут разрушать все, что захотят, — от бутылок до мебели и различной бытовой и компьютерной техники. Таким образом гости могут снять стресс или просто разнообразить свой отдых.

В отеле рассказали, что комнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет, в основном, у бизнесменов или программистов. Чаще всего их посещают туристы из Германии, скандинавских стран, Великобритании и Нидерландов.

korrespondent.net

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