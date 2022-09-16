Папа Римский назвал помощь Украине оружием «морально приемлемой»

Поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии являются «морально приемлемыми». Об этом заявил Папа Римский Франциск отвечая на вопросы журналистов, возвращаясь из Казахстана, сообщает Reuters.
Понтифик отреагировал таким образом на вопрос правильно ли с точки зрения морали отправлять оружие Украине.
«Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали», — отметил он.
Папа изложил принципы «справедливой войны» Римско-католической церкви: они допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от агрессора.
«Самооборона — это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит», — считает глава Ватикана.
По его словам, аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.
«Мотивация — это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия», — подытожил Папа Франциск.
Напомним, что во вторник, 13 сентября, понтифик прилетел с визитом в Казахстан.
Папа Франциск в среду, 14 сентября, во время визита в Казахстан встретился с делегацией РПЦ. Также он призвал объединиться в осуждении войны и религиозных оправданий для нее.korrespondent.net