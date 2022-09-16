Папа Римский назвал помощь Украине оружием «морально приемлемой»

«Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали», — отметил он.

Папа изложил принципы «справедливой войны» Римско-католической церкви: они допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от агрессора.

«Самооборона — это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит», — считает глава Ватикана.

По его словам, аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.

«Мотивация — это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия», — подытожил Папа Франциск.

Напомним, что во вторник, 13 сентября, понтифик прилетел с визитом в Казахстан.

Папа Франциск в среду, 14 сентября, во время визита в Казахстан встретился с делегацией РПЦ. Также он призвал объединиться в осуждении войны и религиозных оправданий для нее.