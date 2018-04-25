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Парламент Британии заблокировал жесткий Brexit

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61682470

Депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг, 5 сентября, поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября, сообщает BBC.

«В ночь со среды на четверг законопроект, который блокирует для британского премьера Бориса Джонсона возможность вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября этого года, был одобрен Палатой общин Великобритании», — говорится в сообщении.

Однако данный законопроект еще должен пройти процедуру одобрения Палатой лордов в пятницу. Если же члены этой палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин. Документ может стать действующим законом уже в понедельник.

Данный законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения. После истечения этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Необычно то, что документ предусматривает формулировки письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского Совета. Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты — не правительство — будут иметь возможность отклонить эту дату.

Законопроект также требует от министров отчетности перед Палатой общин в течение следующих нескольких месяцев, потенциально предоставляя больше возможностей взять под контроль повестку дня.

Также Парламент Великобритании проголосовал против проведения досрочных всеобщих выборов 15 октября.Предложение о проведении выборов внес премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли законопроект, блокирующий жесткий Brexit.

За проведение выборов проголосовали лишь 298 депутатов, тогда как для такого решения необходимо две трети голосов, то есть минимум 434.Ранее советник Джонсона заявил, что премьер сможет добиться выхода страны из ЕС без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинство членов Палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Напомним, ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент Британии выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер-министр настаивает, что Британия покинет ЕС до 31 октября с соглашением или без.

korrespondent.net

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