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Парламент Северной Ирландии возобновит работу после трехлетнего перерыва

  • By https://www.flickr.com/photos/robertpaulyoung/ — https://www.flickr.com/photos/robertpaulyoung/64563230/sizes/l/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16255885

Однопалатный парламент Северной Ирландии — Ассамблея — в субботу возобновит работу после трехлетнего перерыва, вызванного конфликтом между крупнейшими партиями региона.

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и республиканская «Шинн фейн» в пятницу вечером согласились поддержать проект сделки о восстановлении работы законодательного органа и вскоре сформируют региональное правительство, сообщает ТАСС.

Проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами, был совместно разработан правительствами Великобритании и Республики Ирландия после продлившихся девять месяцев переговоров. Договоренность предполагает новые меры по сохранению и защите ирландского языка, а также реформирование политического механизма, позволявшего трети депутатов Ассамблеи накладывать вето на обсуждаемые законопроекты. В случае отказа какой-либо из партий поддержать документ в Северной Ирландии состоялись бы досрочные парламентские выборы.

Североирландская Ассамблея была создана в 1998 году на основе исторического Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), позволившего прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Ольстера. В целях защиты интересов обеих групп населения североирландское правительство не может быть сформировано без участия как юнионистов, так и республиканцев. При этом их позиции серьезно расходятся по целому ряду вопросов, включая легализацию абортов, заключение однополых браков, а также связей региона с ЕС после Brexit. Для решения сложного вопроса о границе на острове Ирландия в соглашение о Brexit, заключенное между Лондоном и Брюсселем, был включен пункт, предполагающий, что североирландская Ассамблея сможет каждые 4 года голосовать по вопросу о том, продолжит ли Ольстер придерживаться правил и нормативов Евросоюза или же начнет следовать общебританским, которые после Brexit постепенно начнут все дальше отходить от норм ЕС.

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Ожидается, что первое заседание Ассамблеи после состоявшихся еще в начале 2017 года выборов состоится 11 января.

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