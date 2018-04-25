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TOP,Выборы,Политика

Партии готовятся к выборам

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Готовясь к предстоящим парламентским выборам, которые намечены на 11 октября, партии начинают составлять списки кандидатов. 

Уже определилась с кандидатами на выборы правящая партия Союз крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ). Список возглавит беспартийный премьер Саулюс Сквярнялис. 

В первую двадцатку вошли: премьер-министр Саулюс Сквярнялис, глава «аграриев» Рамунас Карбаускис, министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, нынешние члены Сейма Аушрине Норкене и Томас Томилинас, профессор Эугениюс Йовайша, Агне Ширинскене, Валюс Ажуолас, Гуода Бурокене и др. 

 «Мотивами является известность и поддержка общественности», – комментировал решение совета лидер «аграриев». 

«Двадцать кандидатов, которые получили наибольшую поддержку со стороны членов СКЗЛ, обладают большим опытом работы в Сейме и правительстве, отличаются активной деятельностью в политике», – заявил Р. Карбаускис.

В списке есть и фамилия вице-министра экономики и инноваций Екатерины Рояки. Она занимает 67-ю позицию.

Кроме того, стало известно, что партия расторгает соглашение с социал-трудовиками о выдвижении общих кандидатов на парламентских выборах. Такое решение было принято в связи с «расхождением во мнении при голосовании по существенным вопросам, при принятии законов, реализующих программные установки ЛСКЗ».

«В совете ЛСКЗ выражена озабоченность тем, что во время минувшего заседания совета, на котором было принято решение выдвигать общих кандидатов с партнерами по коалиции, члены Социал-демократической партии труда Литвы не поддержали фракцию «аграриев» при голосовании в Сейме по существенным ценностным вопросам, особенно по тем, которые связаны с политикой в сфере здравоохранения, со снижением потребления алкоголя», – сказал Р. Карбаускис.

По его словам, «людям, которые ждут реализации нашей программы и поддерживают нашу политику, сложно было бы объяснить, почему те или иные лица, публично не поддерживающие наши ценности или даже голосующие против них, выдвигаются как общие кандидаты». 

В конце весенней сессии социал-трудовики были единственными представителями правящих, поддержавшими либерализацию потребления алкоголя, – в пляжных кафе разрешили продавать слабый алкоголь.  

Как говорится в сообщении «аграриев», остается в силе решение о том, что вместе с партией «Благополучная Литва» кандидатом в Сейм выдвигается лидер этой партии Наглис Путейкис, а с «аграриями» на парламентские выборы пойдут члены фракции социал-трудовиков Антанас Винкус и Риманте Шалашявичюте. 

«Остается в силе решение в трех одномандатных округах не выдвигать кандидатов «аграриев» и поддержать кандидатов Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС)», – сказал Р. Карбаускис.

«Невзирая на сложившиеся обстоятельства, совет партии благодарит членов Социал-демократической партии труда за совместную работу в Сейме и правительстве по реализации правительственной программы и желает коллегам успеха на предстоящих парламентских выборах», – говорится в сообщении.

Между тем представителям ИАПЛ-СХС в Сейме совет «выразил сердечную благодарность» за совместную работу и поддержку по существенным ценностным вопросам. 

В минувшую субботу список кандидатов в Сейм утвердила крупнейшая оппозиционная партия Литвы Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ, консерваторы) после окончательной коррекции лидеров списка Ингриды Шимоните и Габриэлюса Ландсбергиса. 

После некоторых коррекций в двадцатку лидеров вошли бывший временный ректор Каунасского технологического университета Юргита Шюгждинене, бывшая европарламентарий Лайма Андрикене, член Сейма Айсте Гядвилене. 

«Я бы очень хотела, чтобы наш список и наша фракция в будущем были похожи на наше общество. И если в нашем обществе половина мужчин и половина женщин, хотелось бы, чтобы и в первой двадцатке было представлено достаточно женщин», – пояснила И. Шимоните решение.

Для того чтобы пройти в Сейм, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, однако для коалиционного списка порог выше – семь процентов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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