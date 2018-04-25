Последствия коронакризиса в странах Балтии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Пандемия COVID — 19 и глобальный кризис привели к значительному снижению доходов более чем у трети населения Балтии. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Luminor во всех странах Балтии, самые большие коррективы в финансы карантин внес в Литве.

42% респондентов из Литвы утверждают, что их финансовое положение недостаточно хорошее, чтобы противостоять кризисной ситуации. Кроме того, почти половина жителей Литвы признала, что пандемия скорректировала их привычки по созданию накоплений, такие данные приводит руководитель пенсионных продуктов банка Luminor Айсте Палюкайте.

Из всех стран Балтии наиболее неуверенно перед лицом кризиса чувствовали себя жители Литвы (42%), немного меньше — латышей (40%) и 31% эстонцев. В то же время лишь 23 % литовцев во время кризиса утверждали, что уверены в своем финансовом положении. В Латвии чувствовали себя защищенными 24% и 31% респондентов в Эстонии.

Жители Литвы пострадали более других стран Балтии

Согласно исследованию, во время карантина потеряли работу 6 % литовцев, и по 5% латышей и эстонцев. В то же время взять обязательный отпуск или временно не работать пришлось 14% литовцев. В соседних странах по этим же причинам во время карантина временно не работали 9% населения. Однако исследование показало, что, хотя у значительной части литовцев и латышей не было никаких сбережений и в условиях кризиса они чувствовали себя неуверенно в финансовом отношении, респонденты не планируют откладывать средства в ближайшем будущем.

40% литовцев утверждают, что у них нет сбережений и в ближайшее время не намерены откладывать средства. В Латвии 38% опрошенных не планируют сбережения средств, в Эстонии только 17%. По словам руководителя пенсионных продуктов Luminor Айсте Палюкайте, эстонцы гораздо чаще, чем жители Литвы, инвестируют свои деньги в различные виды активов.

Меняются привычки по созданию накоплений

21% литовцев, 26% латышей и 30% эстонцев планируют откладывать средства. По словам А. Палюкайте, результаты исследования показали, что желание экономить и финансовая безопасность тесно связаны: «Это определяет простую логику: чем лучше люди готовы к непредвиденным событиям, таким, как недавний кризис, тем проще они могут пережить и преодолеть эти моменты нестабильности».

Между тем в рамках опроса, проведенного в мае, выяснилось, что в Литве, как и в Латвии, 80 % жителей считают, что у них недостаточно имущества и накоплений, чтобы иметь возможность прожить на них на пенсии. 15 % считают, что их накоплений частично хватит, однако лишь 5% уверены, что у них накоплено достаточно средств на старость. Жители Эстонии чувствуют себя немного увереннее в своем благополучии в пенсионные годы – 7 % утверждают, что накоплено достаточно, но у 73 % противоположное мнение.

«Наиболее простой способ позаботиться о своем благополучии в пенсионные годы – заранее делать накопления на всех трех пенсионных уровнях: дополнительно к пенсионному капиталу, обеспеченному государством, каждый может делать взносы на третьем пенсионном уровне, вкладывая такую сумму, которую может себе позволить на определенном этапе жизни, как это делают, например, жители западноевропейских стран. Однако большая часть жителей не делает добровольных пенсионных накоплений – в опросе Luminor 70 % респондентов признались, что не вкладывают средства в накопления на третьем пенсионном уровне. Главной преградой, почему жители не участвуют в третьем пенсионном уровне, является нехватка свободных денежных средств. Это признала почти половина (46 %) тех, кто накопления на этом пенсионном уровне не делает, в Литве чуть меньше (41 %), а в Эстонии только 31 %», – отметила руководитель пенсионных продуктов латвийского отделения банка Luminor Анжелика Добровольская.