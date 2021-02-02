Партия труда выходит из объединяющего либералов европейского альянса ALDE

Она сказала, что «точка не ставится» – возможно, через некоторое время можно будет вернуться в эту же в туже партийную семью.

«Возможно что через год ситуация изменится, у нас много точек соприкосновения, особенно в части экономической программы. Многолетняя дружба показала, что не мешала иногда расходящимся мнениям лидеров», – сказала парламентарий.

Она также не исключила возможность присоединения к другой партийной семье.

ALDE является альянсом, объединяющим партии левого направления, у этой политической силы в Европарламенте фракция Renew Europe.

В конце января Renew Europe исключила В. Успасских за гомофобские комментарии в «Фейсбуке».

В письме извинений коллегам по фракции В. Успасских отметил, что его слова были слишком грубыми, однако заверил, что он не стремился оскорбить членов общины ЛГБТ.

Вызвавшие возмущение комментарии В. Успасских опубликовал во время прямой трансляции в «Фейсбуке».

«Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируется, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться», – сказал В. Успасских во время трансляции.