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В Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина

Фото pixabay.com

Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч, сообщает Times of Israel. 

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина. 

В воскресенье также до конца дня правительство Израиля должно продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января. 

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Напомним, что в начале недели в Израиле закрыли международный аэропорт Бен-Гурион до 1 февраля. 

В Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили более трех миллионов израильтян.

korrespondent.net

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