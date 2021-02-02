В Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина

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Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч, сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

В воскресенье также до конца дня правительство Израиля должно продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.