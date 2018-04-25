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Партизан, летописец Возрождения А.Кентра-Аушра номинирован на Премию Свободы

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Партизан, летописец Возрождения А.Кентра-Аушра номинирован на Премию Свободы

Vilniaus rotušėje vyko Šv. Kristoforo apdovanojimai kuriuose buvo apdovanoti miestui nusipelnę vilniečiai/ Фото BFL/Каролис Каволелис

В этом году Премию Свободы предлагается присвоить партизану, летописцу Движения Возрождения (Atgimimas) Альбинасу Кентра-Аушре, кавалеру ордена Креста Витиса.

Такое решение было принято Комиссией Премии Свободы на заседании в Сейме в четверг.

В общей сложности на Премию Свободы были представлены семь номинантов, фамилии которых не сообщаются.

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Кандидата в лауреаты отбирает специальная комиссия, а окончательное решение принимает Сейм.

Премия Свободы вручается каждый год 13 января во время торжественного празднования Дня защитников свободы. Размер премии — 5 тыс. евро.

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