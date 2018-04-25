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TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Старый чайник принес британцу один миллион

Фото/facebook

Житель английского графства Дорсет продал старый чайник, который годами пылился у него на полке, за более чем один миллион фунтов стерлингов, пишет The Mirror.

Мужчина пригласил к себе в дом эксперта по искусству из аукционного дома Duke’s Auctioneers, чтобы тот оценил другие предметы, находящиеся у него.

Специалист заметил на полке чайник и попросил показать его. А, увидев на предмете характерную синюю печать, взял предмет на детальную экспертизу. Оказалось, что чайник – ценное антикварное изделие. Он был изготовлен лично для китайского императора Цяньлуна между 1735 и 1796 годами.

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Находку выставили на аукцион, где она была приобретена за 1,04 миллион фунтов стерлингов.

korrespondent.net

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