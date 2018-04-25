Старый чайник принес британцу один миллион

Житель английского графства Дорсет продал старый чайник, который годами пылился у него на полке, за более чем один миллион фунтов стерлингов, пишет The Mirror.
Мужчина пригласил к себе в дом эксперта по искусству из аукционного дома Duke’s Auctioneers, чтобы тот оценил другие предметы, находящиеся у него.
Специалист заметил на полке чайник и попросил показать его. А, увидев на предмете характерную синюю печать, взял предмет на детальную экспертизу. Оказалось, что чайник – ценное антикварное изделие. Он был изготовлен лично для китайского императора Цяньлуна между 1735 и 1796 годами.
Находку выставили на аукцион, где она была приобретена за 1,04 миллион фунтов стерлингов.korrespondent.net
Оставьте свой комментарий