Суд ЕС: регулирование цен на молоко в Литве законное

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Утвержденный в Литве порядок скупки цельного молока, запрещающий платить различную цену поставщикам одной группы и снижать ее более чем на 3% без разрешения надзирающего органа, не противоречит законодательству Евросоюза, постановил Суд справедливости Европейского союза (ССЕС).

Положения литовского закона не противоречат праву ЕС, если служат установленной цели борьбы с нечестной коммерческой практикой и не превышают того, что необходимо достигнуть, говорится в решении суда.

Однако Конституционный суд Литвы должен проверить, не превышают ли меры, принятые для укрепления переговорного потенциала производителей молока и таким образом стимулирующие развитие производства при установлении ограничений свободных переговоров и ценового принципа, того, что необходимо.