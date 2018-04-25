Во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС

После землетрясения на юго-востоке Франции три реактора АЭС Крюа запустят только в первой половине декабря. Об этом рассказал энергетический оператор Франции компания EDF, сообщает в четверг, 14 ноября.

«EDF планирует постепенно восстановить работу реакторов на АЭС Крюа в течение первых двух недель декабря», — заявили в компании.

Оператор сообщил, что после землетрясения 11 ноября на станции Крюа продолжаются меры контроля трех реакторов, которые были остановлены.