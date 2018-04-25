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Во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС

By Florian Pépellin — Own work, CC BY-SA 4.0, Link

После землетрясения на юго-востоке Франции три реактора АЭС Крюа запустят только в первой половине декабря. Об этом рассказал энергетический оператор Франции компания EDF, сообщает в четверг, 14 ноября.

«EDF планирует постепенно восстановить работу реакторов на АЭС Крюа в течение первых двух недель декабря», — заявили в компании.

Оператор сообщил, что после землетрясения 11 ноября на станции Крюа продолжаются меры контроля трех реакторов, которые были остановлены.

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Сейчас результаты контроля оценивает национальный регулятор атомной безопасности Франции.

Напомним, 11 ноября во Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4. Три человека получили незначительные ранения.

korrespondent.net

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