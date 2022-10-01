ПАСЕ отклонила всех кандидатов Литвы в Европейский суд по правам человека 

«Мы получили информацию о том, что на данном этапе получили отклонение списка», — заявила министр юстиции Эвелина Добровольская.

Она отметила, что были сомнения по поводу одного кандидата, но не раскрыла, почему все кандидатуры судей были отклонены, заявив, что эта информация не является публичной.

Насколько известно LNK, кандидаты были отклонены из-за несоответствующей процедуры национального отбора. Однако неофициально говорят, что Парламентская ассамблея Совета Европы может иметь претензии к образованию министра, который возглавляет рабочую группу, отбирающую окончательных кандидатов.

По словам министра, в отборах было мало конкуренции, потому что из шести изъявивших желание претендентов на должность нужно было выбрать трех, и публично.

Добровольская говорит, что процедура отбора будет изменена. Отбор должен пройти повторно в октябре.

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