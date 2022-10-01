ВТО ожидает прихода глобальной рецессии во время «поликризиса»

«Мы стоим на пороге глобальной рецессии, но в то же время мы должны думать о восстановлении, о возвращении к росту», — заявила гендиректор на форуме в Женеве.

Нигерийский политик подчеркнула, что мир «переживает очень сложное время, находится в «поликризисе», который влияет на безопасность, климат, цены на энергию и продукты питания, затрагивая все страны одновременно, поэтому мы не можем продолжать вести дела как обычно, мы должны думать о новых идеях.

Глава ВТО отметила, что в нынешних условиях едва ли не единственный ответ, который могут дать центральные банки, — это повышение процентных ставок, хотя она заверила, что «последствия этого повышения очень серьезны для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком».

«Эти экономики также корректируют свою политику и повышают ставки, но то, что диктуют развитые страны, влияет на их долги и отток капитала, поэтому оценить эти меры сложно», — сказала Нгози.