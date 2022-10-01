США помогут Украине вернуть ее территории — Байден

«Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе», — заявил Байден.

Он отметил, что в ответ на попытки аннексии Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами объявили о новых санкциях.

«Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности, — подчеркнул президент США.

По его словам, Штаты продолжат поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самообороны.

«Я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины», — заявил Байден.

Он призвал мир и дальше поддерживать народ Украины.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, глава Кремля Владимир Путин подписал договоры о «присоединении» украинских регионов к РФ.