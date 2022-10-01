Заместителем генерального секретаря МСЭ стал Ламанаускас

Представитель Литвы Томас Ламанаускас избран заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ) на срок 2023–2026 годов. Впервые представитель Литвы избран на столь высокий пост в Организации Объединенных Наций (ООН).
Американка Дорин Богдан-Мартин была избрана новым генеральным секретарем на пленарном заседании МСЭ в Бухаресте в четверг, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.
«В ближайшем будущем нас ждут важные работы, связанные с международным развитием информационных технологий и телекоммуникаций во всем мире, продвижением эффективности МСЭ, цифровых инноваций и устойчивости, — сказал Ламанаускас для пресс-релиза.
По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, МСЭ особенно важен для развития 5G и цифровой связи, возможностей для бизнеса страны.
Ламанаускас обладает более чем 20-летним опытом работы в области информационных и коммуникационных технологий.
Вместе с Литвой в МСЭ входят 193 страны и более 800 организаций частного сектора и академического сообщества.
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