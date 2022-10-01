Заместителем генерального секретаря МСЭ стал Ламанаускас

«В ближайшем будущем нас ждут важные работы, связанные с международным развитием информационных технологий и телекоммуникаций во всем мире, продвижением эффективности МСЭ, цифровых инноваций и устойчивости, — сказал Ламанаускас для пресс-релиза.

По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, МСЭ особенно важен для развития 5G и цифровой связи, возможностей для бизнеса страны.

Ламанаускас обладает более чем 20-летним опытом работы в области информационных и коммуникационных технологий.

Вместе с Литвой в МСЭ входят 193 страны и более 800 организаций частного сектора и академического сообщества.

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