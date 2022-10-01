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Заместителем генерального секретаря МСЭ стал Ламанаускас

Фото sumin.lrv.lt

Представитель Литвы Томас Ламанаускас избран заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ) на срок 2023–2026 годов. Впервые представитель Литвы избран на столь высокий пост в Организации Объединенных Наций (ООН). 

Американка Дорин Богдан-Мартин была избрана новым генеральным секретарем на пленарном заседании МСЭ в Бухаресте в четверг, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

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«В ближайшем будущем нас ждут важные работы, связанные с международным развитием информационных технологий и телекоммуникаций во всем мире, продвижением эффективности МСЭ, цифровых инноваций и устойчивости, — сказал Ламанаускас для пресс-релиза.

По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, МСЭ особенно важен для развития 5G и цифровой связи, возможностей для бизнеса страны.

Ламанаускас обладает более чем 20-летним опытом работы в области информационных и коммуникационных технологий.

Вместе с Литвой в МСЭ входят 193 страны и более 800 организаций частного сектора и академического сообщества.

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