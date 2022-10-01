Западные аналитики спрогнозировали сценарий ядерной войны из-за Украины

«Наша страна <.> располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем страны НАТО», — сказал Путин в телеобращении, объявляя о призыве в армию 300 тысяч человек. «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — добавил он.

Путин, старательно подчеркнувший, что его угрозы — «не блеф», может использовать одну или несколько тактических ядерных бомб, рассказали AFP эксперты. Их мощность варьируется от 0,3 до 100 килотонн и сравнима с бомбой, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году (15 килотонн). Для сравнения: мощность боеголовок стратегических ракет может достигать 1,2 мегатонны.

Чтобы поразить 32 квадратных км территории, нужно 20 тактических ядерных бомб. Но Путину, вероятно, «хватит и одной», ведь его цель — добиться устрашения Украины и посеять раздор среди западных союзников, считает Марк Кансиан, эксперт CSIS International Security Program.

Чтобы послать сильный сигнал и избежать массовых жертв, бомба может быть взорвана высоко в атмосфере — это породит электромагнитный импульс, который выведет из строя оборудование в Украине. Такие сценарии «скорее всего будут нацелены на то, чтобы разделить НАТО и (сломать) глобальный консенсус против Путина», говорит Джон Вольфстал, бывший эксперт Белого дома по ядерному оружию.

Не исключен и сценарий с ударом по украинской военной базе или крупному городу с возможным уничтожением политического руководства Украины. Но такой шаг будет расценен как жест отчаяния, уверен Вольфстал.

Если Путин решится на ядерный удар, у Запада не будет альтернатив, кроме как ответить, полагают эксперты. Причем ответ, вероятно, придет от всего НАТО, а не только США, полагает Вольфстал.

В странах альянса размещено около 100 единиц американского тактического ядерного оружия, которое может быть использовано для симметричного ответа — это покажет решимость и напомнит Москве об опасности ее собственных действий, говорит Матью Крониг из Atlantic Council.

Любой ответ должен гарантировать, что военная ситуация для Путина в результате ядерного удара «не улучшится», а «его политическая, экономическая и персональная позиция пострадают», говорит Вольфстал.

Следствием ядерного отчаяния Путина станет то, что страны, которые прежде занимали двоякую позицию, могут отвернуться от России. Это в частности, Индия и даже Китай, которых можно будет убедить присоединиться к санкциям, полагает Крониг.

Кроме того, продолжает он, США могут предоставить Украине самолеты, ракеты Patriot, батареи ПВО THAAD и дальнобойные ракетные системы, которые позволят наносить удары по целям глубоко внутри территории России.

«Любые ограничения, которые сейчас есть для украинских сил, — все они будут сняты», — согласен Кансиан из CSIS.