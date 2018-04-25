Пасхальные службы в православных храмах Литвы пройдут за закрытыми дверями

Vilniaus Šv. Dvasios cerkvė/ Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В воскресенье православные будут отмечать Пасху, однако в этот один из самых главных религиозных праздников богослужения в храмах из-за карантина пройдут за закрытыми дверями.

«Я рад, что православные верующие с пониманием относятся к этой ситуации. Ни у кого из верующих нет к нам претензий, что мы молимся за закрытыми дверями без верующих», — сказал журналистам в пятницу в правительстве митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

«Мы надеемся, что с соблюдением всех требований пройдёт и Пасхальное богослужение», — сказал он.

По словам епископа Русской Православной Церкви, после службы храмы остаются открытыми — в них можно зайти.

«А когда службы заканчиваются, наши церкви, храмы открыты и верующие могут зайти помолиться, зажечь свечку, оставить для поминовения имена близких», — сказал митрополит.

Он также добавил, что православная церковь соблюдает указания правительства в связи с карантином.

«Мы будем стараться до окончания карантина соблюдать все нормы, которые сейчас предписаны», — сказал Иннокентий.

По его словам, во время карантина заметно сократился сбор пожертвований, церковь переживает трудности.

«Разумеется, пожертвований стало меньше и очень заметно меньше, но мы должны смиренно это принимать и верить, что с божьей помощью мы преодолеем и материальные трудности», — сказал митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

В Литве сейчас проживает более 100 тыс. православных.