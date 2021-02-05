Печальная сторона пандемии

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В Литве на треть выросло количество убийств в ближайшем окружении, сообщает BNS. Введенные в Литве карантинные ограничения вызвали волну насилия и конфликты в семьях, особенно тяжело приходится детям из бедных семей, родители которых злоупотребляют алкоголем, сообщают неправительственные организации.

Эксперты утверждают, что на восстановление психологического состояния людей потребуется много времени, а власти должны учить людей справляться с напряжением, например, показывать специальные ролики по телевизору. «Ситуация в семьях намного хуже, чем во время первого карантина. Бывает, что из-за карантина ухудшается эмоциональное состояние и у членов гармоничных семей», – сказала Раса Зайдовайте из фонда «SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija». «Родители говорят, что они сходят с ума: «Хочется влепить детям, потрясти их хорошенько», – сказала она, заметив, что с такими людьми надо работать.

Но особенно сложно, по ее словам, в тех семьях, где родители страдают от психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости. По ее словам, во время второго карантина наблюдается злоупотребление алкоголем, это провоцирует больше конфликтов. Р. Зайдовайте сказала, что отчасти тут могут помочь разные информационные кампании об управлении эмоциями, а их не хватает. Она считает, что люди сейчас много времени проводят у телевизоров, поэтому показ таких роликов помог бы в воспитательных целях. Специалист отмечает, что карантинное напряжение не выдерживают и браки, многие семьи находятся на грани развода.