Печальная сторона пандемии

В Литве на треть выросло количество убийств в ближайшем окружении, сообщает BNS. Введенные в Литве карантинные ограничения вызвали волну насилия и конфликты в семьях, особенно тяжело приходится детям из бедных семей, родители которых злоупотребляют алкоголем, сообщают неправительственные организации.
Эксперты утверждают, что на восстановление психологического состояния людей потребуется много времени, а власти должны учить людей справляться с напряжением, например, показывать специальные ролики по телевизору. «Ситуация в семьях намного хуже, чем во время первого карантина. Бывает, что из-за карантина ухудшается эмоциональное состояние и у членов гармоничных семей», – сказала Раса Зайдовайте из фонда «SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija». «Родители говорят, что они сходят с ума: «Хочется влепить детям, потрясти их хорошенько», – сказала она, заметив, что с такими людьми надо работать.
Но особенно сложно, по ее словам, в тех семьях, где родители страдают от психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости. По ее словам, во время второго карантина наблюдается злоупотребление алкоголем, это провоцирует больше конфликтов. Р. Зайдовайте сказала, что отчасти тут могут помочь разные информационные кампании об управлении эмоциями, а их не хватает. Она считает, что люди сейчас много времени проводят у телевизоров, поэтому показ таких роликов помог бы в воспитательных целях. Специалист отмечает, что карантинное напряжение не выдерживают и браки, многие семьи находятся на грани развода.
Есть и другая проблема карантина — глава Продовольственного банка Симонас Гурявичюс отметил, что во время пандемии больше людей обращаются за едой. «Мы работаем с 600 неправительственными организациями. Мы видим, что потребность в продуктах выросла в 3-4 раза», – сказал он, заметив, что сейчас обращаются и те семьи, которые до карантина не нуждались в такой помощи. «Раньше они жили скромно, но еды у них было достаточно. А сейчас люди находятся в простое, остались без работы», – сказал С. Гурявичюс. Он заметил, что не все такие семьи сами обращаются за помощью. По словам собеседника, иногда вскрыть проблему помогают учителя.
В прошлом году по сравнению с 2019 г. количество убийств в ближайшем окружении увеличилось на треть, сообщает Департамент статистики Литвы. Как информирует BNS, в 2019 г. в ближайшем окружении совершено 21, а в прошлом году – 28 убийств. Всего в 2020 году зарегистрировано 7132 насильственных преступления в ближайшем окружении, это на 7,3% меньше, чем в 2019 году. На 38,7% сократилось количество сообщений о сексуальном насилии, однако количество легких телесных повреждений выросло на 13%.
94,4% насильственных преступлений в ближайшем окружении в прошлом году — легкие телесные повреждения, их зарегистрировано 6700. От насилия в ближайшем окружении в прошлом году пострадали 7332 человека, 62% из них — горожане. 80% взрослых пострадавших — женщины, 79,5% из них пострадали от партнера. 10,5% жертв — дети до 18 лет, 84,8% испытали насилие со стороны родителей или приемных родителей. 58% подозреваемых в насилии — люди с профессиональным образованием, 22,1% – с основным, 11,7% – с высшим, 8,2% – с начальным или без образования.
Информация «ЛК», BNS