Перед саммитом НАТО страны Балтии подчеркивают важность присутствия союзников в регионе

В совместном заявлении подчеркивается важность дальнейшего военного присутствия союзников в Балтийских государствах, необходимость продолжать укрепление оборонного сотрудничества государств Балтии.

Это заявление подтверждает обязательство поддерживать твердое стратегическое партнерство НАТО и Евросоюза (ЕС), а также политику открытых дверей блока.

Общую позицию накануне предстоящей 14 июня встречи НАТО в верхах сформулировали премьер Литвы Ингрида Шимоните, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Кайя Каллас.

«Мы надеемся, что встреча на высшем уровне представит четкую и твердую оценку исходящей от России угрозы и оптимизирует ответ НАТО. Россия стремится дестабилизировать НАТО и повредить безопасности союзников и партнеров НАТО», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что «военное поведение России, ее обычные и ядерные вооружения представляют угрозу для евроатлантической безопасности».

«Россия также систематически занимается незаконными операциями на территории Альянса, проводя злостную и опасную кибернетическую деятельность, распространяя дезинформацию, вмешиваясь в выборы и используя раздробленность в демократических обществах», — утверждают премьеры Балтийских стран.

Главы правительстве выразили надежду, что во время предстоящего саммита союзники «возьмут обязательства по укреплению и модернизации структуры сил НАТО в соответствии с требованиями коллективной обороны, чтобы можно было реагировать на любой кризис и конфликт».

Страны Балтии, в свою очередь, повторяют свое обязательство увеличить расходы на оборону и выделять на оборону минимум 2% валового внутреннего продукта.