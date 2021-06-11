Переписывая историю

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предлагает вычеркнуть из списка объектов культурного наследия памятник писателю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе. Муниципалитет обещает сразу же после принятия благоприятного решения перенести памятник в другое место, сообщает BNS.

«Я подписал обращение в Департамент культурного наследия с просьбой решить вопрос памятника Пятрасу Цвирке, вычеркнуть его из списка охраняемых объектов», – написал министр в Фейсбуке. Памятник включили в список в 1992 году на основе списка памятников ЛССР от 1973 г. По словам министра, литературные заслуги Цвирки в столице давно уже увековечены – в 1986 г. в Науяместисе установлена скульптура «Соловей». По словам С.Кайриса, Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы в 2019 г доказал, что Цвирка активно сотрудничал с советской властью, что принесло вред государству и его жителям.