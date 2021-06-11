Переписывая историю

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предлагает вычеркнуть из списка объектов культурного наследия памятник писателю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе. Муниципалитет обещает сразу же после принятия благоприятного решения перенести памятник в другое место, сообщает BNS.
«Я подписал обращение в Департамент культурного наследия с просьбой решить вопрос памятника Пятрасу Цвирке, вычеркнуть его из списка охраняемых объектов», – написал министр в Фейсбуке. Памятник включили в список в 1992 году на основе списка памятников ЛССР от 1973 г. По словам министра, литературные заслуги Цвирки в столице давно уже увековечены – в 1986 г. в Науяместисе установлена скульптура «Соловей». По словам С.Кайриса, Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы в 2019 г доказал, что Цвирка активно сотрудничал с советской властью, что принесло вред государству и его жителям.
Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что после того, как Департамент культурного наследия примет благоприятное решение, муниципалитет перенесет памятник в другое место. «Хочу напомнить, что Цвирка, чей памятник является уборной для голубей в Вильнюсе, поставил свою подпись под декларацией о вступлении Литвы в СССР», – сказал вице-мэр. «Куда его перенесут — вопрос открытый, но центр Вильнюса — это не Грутский парк, а творческие вильнюсцы придумают, чем его заменить», – прибавил он.
Раньше вопрос памятника Цвирке поднимали не раз, но против выступили Союз писателей, Союз художников, другие организации, объединяющие деятелей искусства. Они призывали относиться к Цвирке не как к деятелю советской эпохи, а как к талантливому писателю. Кроме того, по их мнению, не надо спешить с уничтожением знаков советской эпохи, их надо оставить для воспитания будущих поколений.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt