Переработка конопли

В Литве будет разрешено производить продукты не только из семян посевной конопли и пеньки, но и из других частей этого растения. Выращивать можно будет только узаконенные сорта посевной конопли, сообщает BNS.
Ожидается, что с разрешением переработки всех частей технической конопли оборот этого бизнеса может достигать 100 млн евро.
Производство изделий и продуктов из посевной конопли, а также поставка их на рынок будут разрешаться лишь в том случае, когда содержание тетрагидроканнабинола (THC, натурального психотропного вещества, которое выделяется из различных сортов конопли) не превышает 0,2%.
В данное время в Литве можно свободно приобрести различные пищевые продукты с содержанием семян конопли или масло из конопляных семечек. В семенах конопли, в отличие от других частей растения, нет веществ, воздействующих на психику человека или каннабидиола. Поэтому конопляное масло, производимое не из семян, запрещено.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ