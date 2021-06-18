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Переработка конопли

Фото BFL /Вигинтаса Скарайтиса

В Литве будет разрешено производить продукты не только из семян посевной конопли и пеньки, но и из других частей этого растения. Выращивать можно будет только узаконенные сорта посевной конопли, сообщает BNS. 

Ожидается, что с разрешением переработки всех частей технической конопли оборот этого бизнеса может достигать 100 млн евро. 

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Производство изделий и продуктов из посевной конопли, а также поставка их на рынок будут разрешаться лишь в том случае, когда содержание тетрагидроканнабинола (THC, натурального психотропного вещества, которое выделяется из различных сортов конопли) не превышает  0,2%.

В данное время в Литве можно свободно приобрести различные пищевые продукты с содержанием семян конопли или масло из конопляных семечек. В семенах конопли, в отличие от других частей растения, нет веществ, воздействующих на психику человека или каннабидиола. Поэтому конопляное масло, производимое не из семян, запрещено.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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