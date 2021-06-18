Переработка конопли

Фото BFL /Вигинтаса Скарайтиса

В Литве будет разрешено производить продукты не только из семян посевной конопли и пеньки, но и из других частей этого растения. Выращивать можно будет только узаконенные сорта посевной конопли, сообщает BNS.

Ожидается, что с разрешением переработки всех частей технической конопли оборот этого бизнеса может достигать 100 млн евро.