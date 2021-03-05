Пересмотр избирательной системы

По словам депутата, необходимо оценить порядок прямых выборов мэров и регламентацию общественных избирательных комитетов на муниципальных выборах. Более того, весной ожидается получить разъяснения Конституционного суда о соответствии прямых выборов мэров Конституции.

А. Вишняускас утверждает, что также следует рассмотреть, соответствуют ли прямые президентские выборы полномочиям президента.

По его словам, консерваторы считают, что следует подробно обсудить переход к представительству в Сейме согласно большей пропорции, поскольку сейчас с постоянным изменением количества избирателей каждые парламентские выборы приходится корректировать границы одномандатных округов.

Он напомнил о проекте бывшего министра юстиции Юозаса Бярнатониса о формировании региональных многомандатных округов на парламентских выборах.

Сейчас закон о выборах в Сейм предусматривает, что 71 депутат избирается в одномандатных округах, а 70 — в многомандатном, то есть по партийным спискам.

Представитель по связям с общественностью спикера Сейма Паулюс Жеймис передал BNS, что, по мнению главы парламента, вопрос об эффективности нынешней системы парламентских выборов возникает достаточно часто для того, чтобы «правление Сейма инициировало официальную дискуссию экспертов о возможном совершенствовании нашей избирательной системы».

Подробную дискуссию на эту тему одобряет и фракция либералов.

Консерваторы считают, что этот год является самым подходящим для изменений, поскольку до ближайших муниципальных выборов остается два года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ