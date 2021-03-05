Пересмотр избирательной системы

Фракция крупнейшей правящей партии консерваторов Литвы инициирует пересмотр системы всех выборов, уделяя наибольшее внимание выборам в парламент и в местные органы власти.
Староста Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Радвиле Моркунайте-Микуленене направила письмо правлению Cейма с предложением сформировать рабочую группу из представителей всех парламентских фракций для того, чтобы после консультаций с общественностью, учеными, партиями к сентябрю подготовить предлагаемые изменения.
«Мы видим, что в парламенте рождается много инициатив для коррекции того или иного аспекта избирательной системы. Например, оппозиционные социал-демократы предлагают менять вопросы финансирования партий и политических кампаний. Мы видим, что партнеры по коалиции говорят о снижении возрастного ценза, есть инициативы по более мелким поправкам», – сказал BNS заместитель старосты фракции СО-ЛХД Андрюс Вишняускас.
«Мы не хотим, чтобы избирательная система менялась отдельными, незначительными инициативами, мы считаем, что в этом году можно нормально пересмотреть как системы, так и регламентацию всех выборов», – сказал он.
По словам депутата, необходимо оценить порядок прямых выборов мэров и регламентацию общественных избирательных комитетов на муниципальных выборах. Более того, весной ожидается получить разъяснения Конституционного суда о соответствии прямых выборов мэров Конституции.
А. Вишняускас утверждает, что также следует рассмотреть, соответствуют ли прямые президентские выборы полномочиям президента.
По его словам, консерваторы считают, что следует подробно обсудить переход к представительству в Сейме согласно большей пропорции, поскольку сейчас с постоянным изменением количества избирателей каждые парламентские выборы приходится корректировать границы одномандатных округов.
Он напомнил о проекте бывшего министра юстиции Юозаса Бярнатониса о формировании региональных многомандатных округов на парламентских выборах.
Сейчас закон о выборах в Сейм предусматривает, что 71 депутат избирается в одномандатных округах, а 70 — в многомандатном, то есть по партийным спискам.
Представитель по связям с общественностью спикера Сейма Паулюс Жеймис передал BNS, что, по мнению главы парламента, вопрос об эффективности нынешней системы парламентских выборов возникает достаточно часто для того, чтобы «правление Сейма инициировало официальную дискуссию экспертов о возможном совершенствовании нашей избирательной системы».
Подробную дискуссию на эту тему одобряет и фракция либералов.
Консерваторы считают, что этот год является самым подходящим для изменений, поскольку до ближайших муниципальных выборов остается два года.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ