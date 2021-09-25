Перевозчики Литвы ищут способы перенести бизнес в Латвию – Linava

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Поскольку литовским компаниям грузовых автоперевозок все чаще не хватает водителей, при этом нарушаются логистические цепочки, а клиенты все чаще расторгают договора, предприниматели рассматривают возможности переноса своего бизнеса не только в Польшу, но и в Латвию.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас отмечает, что все больше компаний по причине неблагоприятного бизнес-климата в Литве перебираются в Польшу, Германию, Голландию, Бельгию, а новейшее направление – Латвия.

«Особенно сложная ситуация в малых и мелких компаниях, в которых работают до 49 работников. Они уже давно балансируют на пороге выживания, живут настроениями банкротства. (…) Начиная присматриваться к соседней Латвии, где более благоприятный инвестиционный климат, трудоустраивают водителей из третьих стран. Латвия является еще не открытой страной возможностей, где более благоприятные условия для выживания и развития», – отметил на пресс-конференции З. Буйвидас.